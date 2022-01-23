Вчені розповіли, чи може Земля припинити обертання, і що станеться, якщо це відбудеться

За словами англійського астронома, майже нічого не може зупинити обертання Землі навколо своєї осі. Але якщо це станеться, то зміниться майже все.

З моменту свого утворення наша планета обертається як навколо Сонця, так і навколо осі. Завдяки цьому змінюються пори року, а в другому випадку на планеті змінюються день і ніч. За словами астронома Джакко ван Луна з Кілського університету в Англії, Земля обертатиметься ще довго — тому, що нікому і нікому зупинити її обертання. Хоча це може статися, якщо планета зіткнеться з іншим подібним до неї об'єктом. Але якщо це станеться, обертання не припиниться повністю. Зміниться лише спосіб обертання, повідомляє Space.

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4,5 млрд років Земля обертається навколо Сонця та навколо своєї осі. Вона це робить тому, що ніщо в навколишньому просторі не здатне перешкодити їй.

"Якщо ви розкрутите карусель на дитячому майданчику, а потім опустіть її, то вона згодом зупиниться. Навколишнє повітря та інші сили сповільнять її рух, що призведе до зупинки. Але в космосі немає нічого, що сповільнило б рух Землі", — говорить ван Місяць.

[ + – ] Єдине, що трохи сповільнює обертання Землі – це Місяць Фото: wikipedia

Єдине, що трохи сповільнює це обертання – це наш супутник, Місяць. Рух обох сторін Землі — тієї, яка звернена до Місяця, і протилежної їй — не повністю врівноважується гравітацією. Цей дисбаланс створює океанські припливи, через які океани "випирають" по обидва боки Землі.

Коли Земля обертається, ці опуклості рухаються поверхнею планети подібно хвиль, створюючи протидію обертанню Землі. Внаслідок такого уповільнення обертання планети доба на Землі збільшується на 1 секунду кожні 50 000 років.

[ + – ] Зупинити обертання Землі може лише зіткнення з іншою планетою Фото: Девятая планета

"Що може зупинити обертання Землі? Це може статися тільки якщо в неї вріжеться інша планета. І те, ймовірніше, що обертання не припиниться повністю, а зміниться спосіб обертання", — говорить ван Лун.

За словами вченого, навіть якщо припустити, що Земля перестане обертатися, люди та все живе не відлетять у космос. Гравітація не дозволить цьому статися.

"Однак на планеті зміниться дуже багато, особливо клімат. Адже Земля не припинить обертання навколо Сонця, а це означає, що день і ніч триватимуть по півроку. У результаті вдень планета дуже сильно нагріватиметься, а вночі так само сильно остигатиме", — розмірковує вчений.

Через величезні перепади температур на Землі будуть дути дуже сильні вітри, які переміщатимуть тепле повітря в холодніші нічні регіони. Через зустріч вітрів, які дмуть у різних напрямках, на Землі з'являться величезні вихори, можливо, розміром з цілі континенти.

"Не варто забувати про те, що обертання Землі перетворює розплавлене залізо в ядрі планети на магніт, і у нас є магнітне поле, яке захищає планету від шкідливого випромінювання Сонця та космічних променів. Без магнітного поля, якого не стане після зупинки обертання, нас нічого не захистить», — каже Ван Лун.

І нарешті, якщо Земля зупиниться, то на нічному небі будуть постійно видно ті самі зірки.

"Це тому, що ви дивитися в космос завжди в одному напрямку", — резюмує Джакко ван Лун.

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