Ученые выяснили, что наличие денег у родителей благотворно влияет на мозг их младенцев

Дети из бедных семей чаще имеют низкую успеваемость в школе, шаткое здоровье и маленькие шансы на высокооплачиваемую работу в будущем.

Согласно новому исследованию ученых, регулярная финансовая поддержка семьям с низким доходом может оказать существенное влияние на мозговую активность их детей, пишет IFLS.

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Записав нейронную активность сотен годовалых детей, эксперты обнаружили, что у тех малышей, чьи матери получали более крупные ежемесячные денежные выплаты, наблюдалось больше высокочастотных мозговых волн, связанных с более высокими когнитивными способностями.

Условия эксперимента

В эксперименте представлены данные крупного контрольного исследования под названием Baby’s First Years. Оно использует систему случайной выборки и изучает то, как материальная помощь может смягчить негативное влияние бедности на развитие мозга младенцев.

Для участия в исследовании было привлечено в общей сложности 1000 молодых матерей из малообеспеченных семей. Однако трудности, вызванные пандемией COVID-19, привели к тому, что ученые смогли зарегистрировать мозговую активность 435 детей только через год после рождения.

[ + – ] Вырастая в бедности, дети подвергаются риску более низкой успеваемости в школе, снижению заработка и ухудшению здоровья

Каждой матери выдавали определенную сумму — либо $333 (около 9500 грн), либо $20 (около 570 грн) в месяц. Причем распределение было случайным. Одни получали большую сумму, другие — маленькую. Эти выплаты будут продолжаться до тех пор, пока детям не исполнится 4 года и 4 месяца.

Как объяснила Кимберли Нобл — автор исследования и нейробиолог из Колумбийского университета, дети из бедных семей чаще имеют низкую успеваемость в школе, шаткое здоровье и маленькие шансы на высокооплачиваемую работу в будущем. Однако по сей день исследователи не могли точно сказать, провоцирует ли сама бедность различия в развитии детей, или же взросление в бедных условиях просто связано с другими факторами, вызывающими эти различия.

Выводы ученых

Используя электроэнцефалографию (ЭЭГ) для измерения мозговой активности младенцев через год после рождения, исследователи обнаружили, что в группе детей, получивших подарок за большие деньги, наблюдалось больше высокочастотных мозговых волн в альфа-, бета- и гамма-диапазонах, чем в группе тех, кто получил подарок за малые деньги.

"Здоровый мозг формируется под влиянием окружающей среды и опыта. И мы не говорим, что у одной группы мозг лучше, чем у другой. Но, благодаря системе случайной выборки, мы узнали, что $333 в месяц изменили опыт и окружение детей, и что их мозг адаптировался к этим изменившимся обстоятельствам", — отметила Нобл.

[ + – ] Авторы пришли к выводу, что социальные выплаты действительно приводят к изменениям в структуре нейронной активности детей

Авторы пришли к выводу, что социальные выплаты действительно приводят к изменениям в структуре нейронной активности детей. Однако несмотря на это, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить, какой именно опыт опосредует связь между большим материальным достатком и развитием мозга.

В ближайшие годы ученые планируют изучить, как матери тратили свои дополнительные деньги, и как это повлияло на семейные отношения и стресс в семье. Также важно отметить, что пока неизвестно, действительно ли нейронная активность, отмеченная в этом эксперименте, повлияет на умственные способности кого-либо из детей по мере их взросления.

По этой причине эксперты намерены продолжить наблюдение за каждым ребенком, чтобы определить, сохраняются ли эти ранние изменения после первого года жизни, и как это может повлиять на их когнитивное и поведенческое развитие в дальнейшем.

Напомним, что в ходе недавнего исследования ученые пришли к выводу, что бедные люди чаще бывают намного добрее, чем богатые. Норвежские исследователи выяснили, что малоимущие имеют лучшие моральные принципы и способны помогать окружающим, в отличие от богатых.