Учені з'ясували, що наявність грошей у батьків позитивно впливає на мозок їхніх немовлят

Діти з бідних сімей найчастіше мають низьку успішність у школі, хитке здоров'я та маленькі шанси на високооплачувану роботу в майбутньому.

Згідно з новим дослідженням учених, регулярна фінансова підтримка сім'ям із низьким доходом може істотно вплинути на мозкову активність їхніх дітей, пише IFLS.

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Записавши нейронну активність сотень однорічних дітей, експерти з'ясували, що в тих малюків, чиї матері отримували більші щомісячні грошові виплати, спостерігалося більше високочастотних мозкових хвиль, пов'язаних із вищими когнітивними здібностями.

Умови експерименту

В експерименті наведено дані великого контрольного дослідження під назвою Baby's First Years. Воно використовує систему випадкової вибірки та вивчає те, як матеріальна допомога може пом'якшити негативний вплив бідності на розвиток мозку немовлят.

До участі в дослідженні було залучено загалом 1 000 молодих матерів із малозабезпечених сімей. Проте труднощі, спричинені пандемією COVID-19, призвели до того, що вчені змогли зареєструвати мозкову активність 435 дітей через рік після народження.

[ + – ] Виростаючи в бідності, діти наражаються на ризик нижчої успішності в школі, зниження заробітку та погіршення здоров'я

Кожній матері видавали певну суму — або $333 (приблизно 9 500 грн), або $20 (приблизно 570 грн) на місяць. Причому розподіл був випадковим. Одні отримували велику суму, інші маленьку. Ці виплати триватимуть доти, доки дітям не виповниться 4 роки та 4 місяці.

Як пояснила Кімберлі Нобл — авторка дослідження та нейробіологиня з Колумбійського університету, діти з бідних сімей частіше мають низьку успішність у школі, хитке здоров'я та маленькі шанси на високооплачувану роботу в майбутньому. Проте до цього дня дослідники не могли точно сказати, чи провокує сама бідність розбіжності в розвитку дітей, чи дорослішання в бідних умовах просто пов'язані з іншими чинниками, викликають ці відмінності.

Висновки вчених

Використовуючи електроенцефалографію (ЕЕГ) для вимірювання мозкової активності немовлят через рік після народження, дослідники з'ясували, що в групі дітей, які отримали подарунок за великі гроші, спостерігалося більше високочастотних мозкових хвиль в альфа-, бета- та гамма-діапазонах, ніж у групі тих, хто отримав подарунок за малі гроші.

"Здоровий мозок формується під впливом навколишнього середовища та досвіду. І ми не говоримо, що в однієї групи мозок кращий, ніж в іншої. Але, завдяки системі випадкової вибірки, ми дізналися, що $333 на місяць змінили досвід та оточення дітей, і що їхній мозок адаптувався до цих обставин, що змінилися", — зазначила Нобл.

[ + – ] Автори дійшли висновку, що соціальні виплати справді призводять до змін у структурі нейронної активності дітей

Автори дійшли висновку, що соціальні виплати справді призводять до змін у структурі нейронної активності дітей. Однак незважаючи на це, необхідно провести додаткові дослідження, щоб визначити, який саме досвід опосередковує зв'язок між великим матеріальним статком і розвитком мозку.

Найближчими роками вчені планують вивчити, як матері витрачали свої додаткові гроші, і як це вплинуло на сімейні стосунки та стрес у сім'ї. Також важливо зазначити, що поки що невідомо, чи дійсно нейронна активність, зазначена в цьому експерименті, вплине на розумові здібності будь-кого з дітей у міру їхнього дорослішання.

З цієї причини експерти мають намір продовжити спостереження за кожною дитиною, щоб визначити, чи зберігаються ці ранні зміни після першого року життя, і як це може вплинути на їхній когнітивний і поведінковий розвиток надалі.

Нагадаємо, що в процесі нещодавнього дослідження вчені дійшли висновку, що бідні люди частіше бувають набагато добрішими, ніж багаті. Норвезькі дослідники з'ясували, що незаможні мають найкращі моральні принципи та здатні допомагати навколишнім, на відміну від багатих.