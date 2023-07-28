Сюр у Росії: "Раду матерів та дружин" визнали іноагентом і заборонили її діяльність (відео)

Рух опинився у реєстрі Мін'юсту через репост публікації ЗМІ-іноагента, а саму очільницю організації визнали іноземним агентом після того, як ЗМІ-іноагенти розмістили її інтерв'ю про проблеми мобілізації.

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У Росії організація "Рада матерів і дружин", яка з'явилася після початку мобілізації у вересні 2022 року, оголосила про припинення роботи через те, що Мін'юст визнав її іноагентом. Про це повідомила повідомила очільниця руху Ольга Цуканова.

Раду внесли до реєстру іноагентів наприкінці травня. Пізніше Замоскворецький районний суд Москви відмовив у знятті цього статусу.

"Ми не хочемо з цим тавром діяти далі, тому що в такому вигляді це просто принизливо для жінок. І ми ухвалили рішення, що в тому вигляді, в якому "Рада матерів і дружин" працювала всі ці місяці, допомагала мобілізованим, допомагала солдатам термінової служби, не може існувати", — зазначила Цуканова.

За словами Цуканової, "Рада матерів і дружин" опинилась у реєстрі через репост публікації ЗМІ-іноагента. Саму Цуканову визнали іноземним агентом після того, як ЗМІ-іноагенти розмістили її інтерв'ю про проблеми мобілізації.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції Росії 31 березня внесло до списку агентів іноземного впливу музиканта, лідера рок-гурту "Ногу свело" Максима Покровського. Вокаліст гурту, який уже кілька років живе у США, негативно відгукувався про росіян і брав участь у зборі коштів для українців.

Раніше повідомлялося, що 17 травня суд РФ заочно заарештував засновника телеканалу "1+1" Олександра Роднянського. Мін'юст РФ вніс продюсера до реєстру "іноагентів" за те, що він неодноразово висловлювався проти війни в Україні.