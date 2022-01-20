Гроші – корінь зла. Бідні частіше бувають набагато добрішими, ніж багаті, — дослідження

Вчені з Норвегії дійшли висновку, що бідніші люди мають кращі моральні принципи і здатні допомагати навколишнім, на відміну від багатих.

Дослідники з Університету Агдера в Норвегії вивчили інформацію, яку надали 46 тисяч людей з 67 країн світу і дійшли висновку, що бідніші люди набагато добріші і схильні допомагати навколишнім на відміну від багатших, повідомляє Daily Mail.

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"Дослідження зв'язку між соціально-економічним статусом людини та її моральними принципами ведуться вже давно. Але після аналізу отриманих даних від великої кількості людей з різних країн ми дійшли висновку, що люди, які мають обмеженіші грошові ресурси, більш схильні допомагати навколишнім", — каже Тобіас Оттербрінг з Університету Агдера.

Вчені виявили, що нижчий соціально-економічний статус через бідніше походження був безпосередньо пов'язаний з вищими моральними установками.

Усі 46 тисяч людей з 67 країн пройшли спеціальне опитування, в якому пропонувалося відповісти на запитання, якою має бути хороша людина. Серед варіантів були: добрі, справедливі, дбайливі, щедрі, готові допомогти, чесні.

Результати опитування показали, що люди, які виросли в сім'ях з обмеженими грошовими ресурсами, мають сильнішу моральну ідентичність між собою порівняно з іншими. Вони частіше жертвують гроші на благодійність, найчастіше допомагають іншим.

Фото: Pinterest

Коли вчені порівнювали відповіді та країни, з яких були учасники опитування, виявилося, що в країнах з високим ступенем соціальної нерівності у населення сильніша моральна ідентичність, ніж у країнах із невеликими розбіжностями у доходах у населення.

"Ті, хто живе бідно, можливо, більше залежать від інших людей, вони краще ставляться до свого соціального оточення. Якщо бідний допомагає іншому, то він може отримати взаємну підтримку. А забезпеченіші люди думають, що можуть впоратися і самі, а тому не потребують допомоги і менше допомагають", — каже Оттербрінг.

Також вчені кажуть, що, хоча взаємозв'язок між добробутом людини та її моральними принципами досить слабкий, все ж таки дослідження показало його значний рівень.

За словами Оттербрінг, можливо, на такі результати дослідження вплинула пандемія. Також варто враховувати той факт, що кожен із учасників опитування говорив лише про себе і це може не відображати реальної картини поведінки всіх людей.