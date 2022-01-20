Деньги - корень зла. Бедные чаще бывают намного добрее, чем богатые, - исследование

Ученые из Норвегии пришли к выводу, что более бедные люди обладают лучшими моральными принципами и способны помогать окружающим, в отличие от богатых.

Исследователи из Университет Агдера в Норвегии изучили информацию, которую предоставили 46 тысяч человек из 67 стран мира и пришли к выводу, что более бедные люди намного добрее и склонны помогать окружающим в отличие от более богатых, сообщает Daily Mail.

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"Исследования связи между социально-экономическим статусом человека и его моральными принципами ведутся уже давно. Но после анализа полученных данных от большого количества людей из разных стран мы пришли к выводу, что люди, которые имеют более ограниченные денежные ресурсы более склонны помогать окружающим", — говорит Тобиас Оттербринг из Университета Агдера.

Ученые обнаружили, что более низкий социально-экономический статус из-за более бедного происхождения был напрямую связан с более высокими моральными установками.

Все 46 тысяч человек из 67 стран прошли специальный опрос, в котором предлагалось ответить на вопрос каким должен быть хороший человек. Среди вариантов были: добрым, справедливым, заботливым, щедрым, готовым помочь, честным.

Результаты опроса показали, что люди, которые выросли в семьях с ограниченными денежными ресурсами имеют более сильную моральную идентичность между собой по сравнению с другими. Они чаще жертвуют деньги на благотворительность, чаще помогают другим.

Фото: Pinterest

Когда ученые сравнивали ответы и страны из которых были участники опроса, оказалось, что в странах с высокой степенью социального неравенства у населения более сильная моральная идентичность, чем в странах с небольшими различиями в доходах у населения.

"Те, кто живет бедно, возможно, больше зависят от других людей, они более хорошо относятся к своему социальному окружению. Если бедный помогает другому, то он может получить взаимную поддержку. А более обеспеченные люди думают, что могут справиться и сами, а потому не нуждаются в помощи и меньше помогают", — говорит Оттербринг.

Также ученые говорят, что, хотя взаимосвязь между благосостоянием человека и его моральными принципами достаточно слабая, все же исследование показало ее значительный уровень.

По словам Оттербринг, возможно на такие результаты исследования повлияла пандемия. Также стоит учитывать тот факт, что каждый из участников опроса говорил только о себе и это может не отражать реальную картину поведения всех людей.