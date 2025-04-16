Хитрий чоловік скупив усі лотерейні білети і заробив $60 мільйонів: як виявилось, так можна

Проста схема дозволила гравцю з прізвиськом "Джокер" та його команді виграти астрономічну суму. Вони скупили мільйони лотерейних білетів, гарантувавши собі джекпот.

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Про це пише видання Wall Street Journal.

Схема виграшу, що балансувала на межі законності, сколихнула лотерейну індустрію США. Усе почалось навесні 2023 року, коли джекпот Техаської лотереї досяг рекордної суми в 95 мільйонів доларів. Банкір Бернард Марантеллі з Лондона першим помітив унікальну можливість.

"Зазвичай масова купівля лотерейних білетів позбавлена сенсу, адже виграш не покриває витрат, але цього разу джекпот майже в чотири рази перевищував сумарну вартість усіх можливих комбінацій. Такий шанс випадає раз у житті", — розповів Марантеллі.

Неймовірна авантюра

Реалізувати сміливий план йому допоміг професійний гравець Желько Раногаєць, відомий у світі азартних ігор як "Джокер", погодившись профінансувати авантюру.

"Довелося діяти блискавично. Ми орендували справжні термінали для продажу лотерейних білетів і протягом трьох днів майже цілодобово друкували білети", — поділився один з учасників команди.

Гравці перехитрили організаторів лотереї Фото: Unsplash

Щоб встигнути до розіграшу викупити всі 25,8 мільйона можливих комбінацій, до роботи залучили навіть дітей. Ризик виявився виправданим — після отримання джекпоту чистий прибуток команди склав 57,8 мільйона доларів.

Реакція влади

Влада Техасу відреагувала на ситуацію вкрай негативно. Віцегубернатор штату Ден Патрік висловив своє обурення: "Це найбільша крадіжка в жителів Техасу за всю історію штату. Такі схеми підривають довіру до лотерейної системи, яка створена для підтримки освіти та інших соціальних програм".

Однак юрист Гленн Джелбенд, який представляє інтереси Раногайця та Марантеллі, категорично не погодився з такою оцінкою.

"Мої клієнти не порушили жодного закону чи правила. Вони просто скористалися математичною можливістю, яку створила сама лотерея. Якщо ви дозволяєте купувати кілька білетів, ви не можете скаржитися, коли хтось купує їх усі", — підкреслив адвокат.

Випадок спонукав організаторів лотерей по всій країні переглянути свої правила, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав історію офіціантки Тонди Дікерсон, яка виграла 10 мільйонів доларів, однак несподівано ця удача стала для неї прокляттям. Жінка обрала варіант щорічних виплат у розмірі 375 тисяч доларів протягом 30 років і залишила роботу, навіть не підозрюючи, скільки проблем чекає попереду.

У свою чергу 57-річний Філіп із міста Вашингтон (округ Колумбія, США) вгадав усі п’ять чисел у двох білетах лотереї Lucky for Life, здобувши подвійну перемогу — загалом мільйон доларів. Однак радість затьмарила прикра випадковість: один із білетів на $500 тисяч чоловік загубив.