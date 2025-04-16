Хитрый мужчина скупил все лотерейные билеты и заработал $60 миллионов: как оказалось, так можно

Простая схема позволила игроку с прозвищем "Джокер" и его команде выиграть астрономическую сумму. Они скупили миллионы лотерейных билетов, гарантировав себе джекпот.

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Об этом пишет издание Wall Street Journal.

Схема выигрыша, которая балансировала на грани законности, всколыхнула лотерейную индустрию США. Все началось весной 2023 года, когда джекпот Техасской лотереи достиг рекордной суммы в 95 миллионов долларов. Банкир Бернард Марантелли из Лондона первым заметил уникальную возможность.

"Обычно массовая покупка лотерейных билетов лишена смысла, ведь выигрыш не покрывает расходов, но на этот раз джекпот почти в четыре раза превышал суммарную стоимость всех возможных комбинаций. Такой шанс выпадает раз в жизни", — рассказал Марантелли.

Невероятная авантюра

Реализовать смелый план ему помог профессиональный игрок Желько Раногаец, известный в мире азартных игр как "Джокер", согласившись профинансировать авантюру.

"Пришлось действовать молниеносно. Мы арендовали настоящие терминалы для продажи лотерейных билетов и в течение трех дней почти круглосуточно печатали билеты", — поделился один из участников команды.

Игроки перехитрили организаторов лотереи Фото: Unsplash

Чтобы успеть до розыгрыша выкупить все 25,8 миллиона возможных комбинаций, к работе привлекли даже детей. Риск оказался оправданным — после получения джекпота чистая прибыль команды составила 57,8 миллиона долларов.

Реакция властей

Власти Техаса отреагировали на ситуацию крайне негативно. Вице-губернатор штата Дэн Патрик выразил свое возмущение: "Это самая большая кража у жителей Техаса за всю историю штата. Такие схемы подрывают доверие к лотерейной системе, которая создана для поддержки образования и других социальных программ".

Однако юрист Гленн Джелбенд, представляющий интересы Раногайца и Марантелли, категорически не согласился с такой оценкой.

"Мои клиенты не нарушили ни одного закона или правила. Они просто воспользовались математической возможностью, которую создала сама лотерея. Если вы позволяете покупать несколько билетов, вы не можете жаловаться, когда кто-то покупает их все", — подчеркнул адвокат.

Случай побудил организаторов лотерей по всей стране пересмотреть свои правила, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Напомним, ранее Фокус рассказывал историю официантки Тонды Дикерсон, которая выиграла 10 миллионов долларов, однако неожиданно эта удача стала для нее проклятием. Женщина выбрала вариант ежегодных выплат в размере 375 тысяч долларов в течение 30 лет и оставила работу, даже не подозревая, сколько проблем ждет впереди.

В свою очередь 57-летний Филипп из города Вашингтон (округ Колумбия, США) угадал все пять чисел в двух билетах лотереи Lucky for Life, получив двойную победу — всего миллион долларов. Однако радость омрачила досадная случайность: один из билетов на $500 тысяч мужчина потерял.