"Призрачная обезьяна" и вонючий имбирь-жук: в Азии открыли 224 новых вида животных и растений (фото)

Ученые утверждают, что многим из открытых видов угрожает вымирание. Некоторые из них могут исчезнуть еще до того, как их успеют изучить.

В природном регионе Большого Меконга, куда входят территории Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Таиланда и Вьетнама, ученые обнаружили 224 новых вида животных и растений. Об этом сообщает the Guardian со ссылкой на отчет Всемирного фонда дикой природы (WWF).

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Среди прочих ученые открыли новый вид обезьян Popa langur (или Trachypithecus popa) с "призрачно белыми" кругами вокруг глаз. Обезьяна получила название по имени вулкана Попа в Мьянме, где примат обитает.

"Призрачный лангур", сообщают ученые, был идентифицирован на основе генетического сопоставления недавно собранных костей с образцами, которые хранились в лондонском Музее естественной истории более 100 лет. Всемирный фонд дикой природы также сделал снимки этих обезьян с помощью фотоловушек, установленных в горных лесах. Эти камеры срабатывают, когда животное приближается к ним.

[ + – ] Обезьяна Popa langur. Фото: PRESS ASSOCIATION

Popa langur является единственным млекопитающим, включенным в этот отчет WWF. Также документ содержит описание десятков недавно обнаруженных рептилий, лягушек, тритонов, рыб и также 155 разновидностей видов растений.

Несмотря на вторжение человека в тропические леса и другие зоны дикой природы, большая часть Большого Меконга, говорят ученые, все еще мало изучена. Каждый год там находят десятки новых животных, птиц и растений.

[ + – ] Среди открытых видов и эта большеголовая лягушка Фото: PRESS ASSOCIATION

Причем, исследователям даже не всегда нужно отправляться за открытиями в отдаленные горы и джунгли.

Так, в отчете описан новый вид имбиря Amomum foetidum, названный также "вонючим жуком" из-за его резкого запаха, похожего на тот, который испускают большие жуки. Этот имбирь обнаружили в питомнике растений на северо-востоке Таиланда. Его намеревались продать как ингредиент тайской традиционной кухни.

[ + – ] Имбирь "вонючий жук" Фото: PRESS ASSOCIATION

Ученые отмечают, что некоторым обнаруженным в этом районе видам грозит исчезновение еще до того, как они будут изучены.

По данным WWF, в богатом биоразнообразием районе Юго-Восточной Азии флоре и фауне угрожают разрушение среды обитания, занесение болезней людьми и незаконная торговля дикими животными.

Как ранее сообщал Фокус, американские ученые описали новый вид крошечных ос, размером всего в 1 мм. Их назвали Neuroterus valhalla в честь студенческого паба Valhalla, который находится на территории Университета Райса в Хьюстоне. Именно на дубе, который растет возле паба и обнаружили этих крошечных ос.