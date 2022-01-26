"Примарна мавпа" та смердючий імбир-жук: в Азії відкрили 224 нових види тварин та рослин (фото)
Вчені стверджують, що багатьом відкритим видам загрожує вимирання. Деякі можуть зникнути ще до того, як їх встигнуть вивчити.
У природному регіоні Великого Меконгу, куди входять території Камбоджі, Лаосу, М'янми, Таїланду та В'єтнаму, вчені виявили 224 нових види тварин та рослин. Про це повідомляє Guardian з посиланням на звіт Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).
Серед інших вчені відкрили новий вид мавп Popa langur (або Trachypithecus popa) із "примарно білими" колами навколо очей. Мавпа отримала назву на честь вулкану Попа в М'янмі, де мешкає примат.
"Примарний лангур", повідомляють вчені, був ідентифікований на основі генетичного зіставлення нещодавно зібраних кісток із зразками, що зберігалися у лондонському Музеї природної історії понад 100 років. Всесвітній фонд дикої природи також зробив знімки цих мавп за допомогою фотопасток, встановлених у гірських лісах. Ці камери спрацьовують, коли тварина наближається до них.
Popa langur є єдиним ссавцем, включеним у цей звіт WWF. Також документ містить опис десятків нещодавно виявлених рептилій, жаб, тритонів, риб та 155 різновидів видів рослин.
Незважаючи на вторгнення людини в тропічні ліси та інші зони дикої природи, більшість Великого Меконгу, кажуть учені, все ще мало вивчена. Щороку там знаходять десятки нових тварин, птахів та рослин.
Причому дослідникам навіть не завжди потрібно вирушати за відкриттями у віддалені гори та джунглі.
Так, у звіті описано новий вид імбиру Amomum foetidum, названий також "смердючим жуком" через його різкий запах, схожий на той, який випускають великі жуки. Цей імбир виявили у розпліднику рослин на північному сході Таїланду. Його мали намір продати як інгредієнт тайської традиційної кухні.
Вчені зазначають, що деяким виданим у цьому районі видам загрожує зникнення ще до того, як їх буде вивчено.
За даними WWF, у багатому біорізноманіттям районі Південно-Східної Азії флорі та фауні загрожують руйнування довкілля, занесення хвороб людьми та незаконна торгівля дикими тваринами.
Як раніше повідомляв Фокус, американські вчені описали новий вид крихітних ос, розміром всього 1 мм. Їх назвали Neuroterus valhalla на честь студентського пабу Valhalla, що знаходиться на території Університету Райса у Х'юстоні. Саме на дубі, що росте біля пабу і виявили цих крихітних ос.