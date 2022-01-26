"Примарна мавпа" та смердючий імбир-жук: в Азії відкрили 224 нових види тварин та рослин (фото)

Вчені стверджують, що багатьом відкритим видам загрожує вимирання. Деякі можуть зникнути ще до того, як їх встигнуть вивчити.

У природному регіоні Великого Меконгу, куди входять території Камбоджі, Лаосу, М'янми, Таїланду та В'єтнаму, вчені виявили 224 нових види тварин та рослин. Про це повідомляє Guardian з посиланням на звіт Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).

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Серед інших вчені відкрили новий вид мавп Popa langur (або Trachypithecus popa) із "примарно білими" колами навколо очей. Мавпа отримала назву на честь вулкану Попа в М'янмі, де мешкає примат.

"Примарний лангур", повідомляють вчені, був ідентифікований на основі генетичного зіставлення нещодавно зібраних кісток із зразками, що зберігалися у лондонському Музеї природної історії понад 100 років. Всесвітній фонд дикої природи також зробив знімки цих мавп за допомогою фотопасток, встановлених у гірських лісах. Ці камери спрацьовують, коли тварина наближається до них.

[ + – ] Мавпа Popa langur. Фото: PRESS ASSOCIATION

Popa langur є єдиним ссавцем, включеним у цей звіт WWF. Також документ містить опис десятків нещодавно виявлених рептилій, жаб, тритонів, риб та 155 різновидів видів рослин.

Незважаючи на вторгнення людини в тропічні ліси та інші зони дикої природи, більшість Великого Меконгу, кажуть учені, все ще мало вивчена. Щороку там знаходять десятки нових тварин, птахів та рослин.

[ + – ] Серед відкритих видів і ця великоголова жаба. Фото: PRESS ASSOCIATION

Причому дослідникам навіть не завжди потрібно вирушати за відкриттями у віддалені гори та джунглі.

Так, у звіті описано новий вид імбиру Amomum foetidum, названий також "смердючим жуком" через його різкий запах, схожий на той, який випускають великі жуки. Цей імбир виявили у розпліднику рослин на північному сході Таїланду. Його мали намір продати як інгредієнт тайської традиційної кухні.

[ + – ] Імбир "смердючий жук" Фото: PRESS ASSOCIATION

Вчені зазначають, що деяким виданим у цьому районі видам загрожує зникнення ще до того, як їх буде вивчено.

За даними WWF, у багатому біорізноманіттям районі Південно-Східної Азії флорі та фауні загрожують руйнування довкілля, занесення хвороб людьми та незаконна торгівля дикими тваринами.

Як раніше повідомляв Фокус, американські вчені описали новий вид крихітних ос, розміром всього 1 мм. Їх назвали Neuroterus valhalla на честь студентського пабу Valhalla, що знаходиться на території Університету Райса у Х'юстоні. Саме на дубі, що росте біля пабу і виявили цих крихітних ос.