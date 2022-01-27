В Млечном Пути астрономы нашли вращающийся объект, неизвестный науке

Странный космический объект выбрасывает энергию ровно минуту, а затем "выключается" еще на 18 минут.

В Млечном Пути был обнаружен неизвестный науке, вращающийся объект. По словам австралийских астрономов, которые сделали открытие, объект не похож ни на один ранее обнаруженный. Об этом сообщает ВВС.

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Впервые странный космический объект был найден студентом университета. Он выяснил, что неизвестный объект производит выброс энергии, который длится ровно одну минуту и повторяется каждые 18 минут.

Астрономы часто находят космические объекты, которые "включаются" и "выключаются", отправляя в космос радиоизлучение. Но по словам исследователей, они еще не видели источников мощных энергетических лучей, которые "включались" бы ровно на минуту.

На данный момент команда астрономов работает над разгадкой этой непростой задачи.

Студент Университета Кертина Тайрон О'Доэрти впервые обнаружил объект с помощью телескопов из массива Мерчисон Уайдфилд. О'Доэрти является частью команды, которую возглавляет астрофизик из Университета Кертина Наташа Херли-Уокер.

"Сигнал появлялся и исчезал во время наших наблюдений, которые длились несколько часов. Открытие было совершенно неожиданным и жутковатым для астрономов, поскольку до сих пор мы не видели в небе ничего подобного", – говорят авторы исследования.

Включающиеся и выключающиеся объекты во Вселенной не новы для астрономов, их называют "транзитными". Но объект, который включался на целую минуту был "действительно странным", как заявила астрофизик Джемма Андерсон.

После подробного анализа данных, команда выяснила, что странный объект располагается на расстоянии 4 тыс. световых лет от Земли. Он невероятно яркий и обладает очень сильным магнитным полем.

У исследователей есть несколько теорий о том, чем может оказаться найденный объект, среди которых нейтронная звезда или белый карлик – остатки взорвавшейся звезда.

"Больше наблюдений позволят понять, с чем мы столкнулись – разовое событие или огромная новая популяция, которую мы никогда не замечали", – заявила исследовательница Херли-Уокер.

Напомним, зонд NASA уловил низкочастотный радиосигнал от соседней планеты. Исследователи считают, что источник пойманного радиосигнала находится в атмосфере Венеры.