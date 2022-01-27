У Чумацькому Шляху астрономи знайшли невідомий науці об'єкт, що обертається

Дивний космічний об'єкт викидає енергію рівно хвилину, а потім "вимикається" ще на 18 хвилин.

У Чумацькому Шляху знайшли невідомий науці об'єкт, що обертається. За словами австралійських астрономів, які зробили відкриття, об'єкт не схожий на жоден знайдений раніше. Про це повідомляє ВВС.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Уперше дивний космічний об'єкт знайшов студент університету. Він з'ясував, що невідомий об'єкт викидає енергію, яка триває рівно одну хвилину і повторюється кожні 18 хвилин.

Астрономи часто знаходять космічні об'єкти, які "вмикаються" та "вимикаються", відправляючи в космос радіовипромінювання. Але за словами дослідників, вони ще не бачили джерел потужних енергетичних променів, які "вмикалися" рівно на хвилину.

Наразі команда астрономів працює над розгадкою цього непростого завдання.

Студент Університету Кертіна Тайрон О'Доерті вперше помітив об'єкт за допомогою телескопів із масиву Мерчісон Вайдфілд. О'Доерті є частиною команди, яку очолює астрофізикиня з Університету Кертіна Наташа Герлі-Вокер.

"Сигнал з'являвся і зникав під час наших спостережень, які тривали кілька годин. Відкриття було абсолютно несподіваним і моторошним для астрономів, оскільки досі ми не бачили в небі нічого подібного", — кажуть автори дослідження.

Об'єкти у Всесвіті, що вмикаються і вимикаються, не нові для астрономів, їх називають "транзитними". Але об'єкт, який вмикався на цілу хвилину, був "справді дивним", як заявила астрофізикиня Джемма Андерсон.

Після детального аналізу даних команда з'ясувала, що дивний об'єкт розташований на відстані 4 тис. світлових років від Землі. Він неймовірно яскравий і має дуже сильне магнітне поле.

У дослідників є кілька теорій про те, чим може опинитися знайдений об'єкт, серед яких нейтронна зірка або білий карлик — залишки зірки, що вибухнула.

"Більше спостережень дозволять зрозуміти, з чим ми зіткнулися — разова подія або величезна нова популяція, яку ми ніколи не помічали", — заявила дослідниця Герлі-Вокер.

Нагадаємо, зонд NASA вловив низькочастотний радіосигнал від сусідньої планети. Дослідники вважають, що джерело упійманого радіосигналу знаходиться в атмосфері Венери.