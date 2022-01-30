Археологи нашли необычный идол женщины-богини в столице исчезнувшего семитского народа

Идол с большими глазами изображает Аль-Уззу — одну из главных богинь домусульманской Аравии. Ее изображения уничтожались по приказу пророка Муххамада.

По словам ученых, набатеи, древний семитский народ, который жил на территории современной Иордании, поклонялся трем женским божествам: Аллат, Аль Узза и Манат. Но жители Петры поклонялись Аль-Уззе, которую называли самой могущественной из богинь. Ученые считают, что в набатейском обществе очень большую роль играли женщины, сообщает Express.

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Древний город Петра был политическим, культурным, духовным и экономическим центром набатеев. Их царство долгое время было независим, пока в 106 году на нашей эры эту страну не завоевали римляне. Они 250 лет управляли Петрой, пока ее не разрушило землетрясение. Но некоторые постройки сохранились, ведь они были вырезаны в скалах. Первым европейцем, который увидел Петру и описал ее сооружения был швейцарский ученый Иоганн Людвиг Буркхардт в начале 19 века.

[ + – ] Один из храмов Петры Фото: Express

В результате последующих исследований древнего города археологи нашли каменных идолов, которые символизировали три женских божества, которым поклонялись набатеи: Аллат, Аль-Узза и Манат.

"Набатеи, которые жили в Петре, вероятно больше почитали богиню Аль-Уззу, которая считалась самой могущественной", — говорит Глен Корбетт из Американского центра восточных исследований в Иордании.

[ + – ] Каменный идол с большими глазами, изображавший богиню Аль-Уззу Фото: Express

Ученым удалось найти уникального каменного идола с большими глазами, который изображал эту богиню, в Храме Крылатых Львов, который находится в центре Петры. Он назван так из-за того, что колонны храма когда-то украшали львы с крыльями.

Археологи считают, что в храме проводили таинственные ритуалы женщины-жрицы, которые были посвящены Аль-Уззе. Внутри храма находится священное возвышение, которое было построено так, чтобы образ богини можно было скрыть от глаз до момента кульминации ритуала.

[ + – ] Удивительные постройки, которые вырезаны в скале, до сих пор привлекают в Петру миллионы туристов Фото: Express

По словам ученых, учитывая высокий статус женщины-богини, можно предположить, что женщины также играли важную роль в обществе набатеев.

Как именно было устроено общество набатеев, до сих пор полностью неизвестно, ведь после себя этот народ не оставил много письменных свидетельств. Но те, что имеются в руках археологов говорят о том, что женщины занимали чрезвычайно влиятельное положение в обществе.

Напоминаем, что археологи обнаружили 2700-летний туалет и выяснили, какой недуг мучил элиту Иерусалима. Ученые узнали, что даже богатые жители древнего иудейского города часто страдали от кишечных паразитов.