Археологи знайшли незвичайний ідол жінки-богині у столиці зниклого семітського народу

Ідол з великими очима зображує Аль-Уззу — одну з головних богинь домусульманської Аравії. Її зображення знищувалися за наказом пророка Муххамада.

За словами вчених, набатеї, стародавній семітський народ, який жив на території сучасної Йорданії, поклонявся трьом жіночим божествам: Аллат, Аль Узза та Манат. Але жителі Петри поклонялися Аль-Уззе, яку називали наймогутнішою з богинь. Вчені вважають, що у набатейському суспільстві дуже велику роль грали жінки, повідомляє Express.

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Стародавнє місто Петра було політичним, культурним, духовним та економічним центром набатеїв. Їхнє царство довгий час було незалежним, поки в 106 році на нашій ері цю країну не завоювали римляни. Вони 250 років керували Петрою, доки її не зруйнував землетрус. Але деякі будівлі збереглися, адже вони були вирізані у скелях. Першим європейцем, який побачив Петру і описав її споруди, був швейцарський вчений Йоганн Людвіг Буркхардт на початку 19 століття.

[ + – ] Один із храмів Петри Фото: Express

В результаті подальших досліджень древнього міста археологи знайшли кам'яних ідолів, які символізували три жіночі божества, яким поклонялися набатеї: Аллат, Аль-Узза та Манат.

"Набатеї, які жили в Петрі, ймовірно, більше шанували богиню Аль-Уззу, яка вважалася наймогутнішою", — говорить Глен Корбетт з Американського центру східних досліджень в Йорданії.

[ + – ] Кам'яний ідол з великими очима, що зображував богиню Аль-Уззу Фото: Express

Вченим вдалося знайти унікального кам'яного ідола з великими очима, що зображував цю богиню, у Храмі Крилатих Львів, що знаходиться у центрі Петри. Його названо так через те, що колони храму колись прикрашали леви з крилами.

Археологи вважають, що у храмі проводили таємничі ритуали жінки-жриці, присвячені Аль-Уззе. Усередині храму знаходиться священне піднесення, яке було збудовано так, щоб образ богині можна було приховати від очей до моменту кульмінації ритуалу.

[ + – ] Дивовижні споруди, які вирізані в скелі, досі залучають до Петра мільйони туристів. Фото: Express

За словами вчених, з огляду на високий статус жінки-богині, можна припустити, що жінки також відігравали важливу роль у суспільстві набатеїв.

Як саме було влаштовано суспільство набатеїв, досі невідомо, адже після себе цей народ не залишив багато письмових свідчень. Але ті, що є в руках археологів, говорять про те, що жінки займали надзвичайно впливове становище в суспільстві.

Нагадуємо, що археологи виявили 2700-річний туалет і з'ясували, яка недуга мучила еліту Єрусалима. Вчені дізналися, що навіть багаті жителі стародавнього юдейського міста часто страждали від кишкових паразитів.