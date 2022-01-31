Дом в жерле вулкана. Токсичное озеро на Земле показало, как жизнь могла зародиться на Марсе

В озере, которое находится в кратере действующего вулкана, ученые обнаружили микробов, способных жить в этих экстремальных условиях. Исследователи считают, что подобным образом жизнь могла существовать и в ранней истории Марса.

Исследователи считают, что много миллиардов лет назад, Марс был не пустыней, и на нем было больше воды, а также он был вулканически активным. Поэтому там могли существовать гидротермальные водоемы, в которых могли появиться микроорганизмы. Каким образом они могли там выжить? На этот вопрос дает ответ исследование микробов, которых обнаружили в токсичном озере в кратере действующего вулкана здесь на Земле, сообщает ScienceAlert.

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В очень горячем, кислом, токсичном озере Лагуна Кальенте, которое находится в кратере действующего вулкана Поас в Коста-Рике, ученые обнаружили несколько видов микробов, которые приспособились жить в экстремальных условиях.

"Мы нашли лишь несколько видов микробов, но у них есть много способов выжить в таких неблагоприятных условиях", — говорит астробиолог Джастин Ван из Университета штата Колорадо в Боулдере.

Озеро Лагуна Кальенте является одним из самых кислотных озер на планете, где слой серы находится возле дна водоема. Вода в озере насыщена токсичными металлами.

"Мы считаем, что микробы могут выжить в этой среде благодаря уникальному набору генов", — говорит Ван.

[ + – ] Озеро Лагуна Кальенте, которое находится в кратере действующего вулкана Поас в Коста-Рике Фото: wikipedia

Ученые в рамках исследования взяли образцы из озера и обнаружили, что там живут несколько видов микробов. Оказалось, что эти микробы имеют гены, которые делают их устойчивыми к кислоте и к высочайшей температуре. Кроме этого, эти микробы могут метаболизировать различные вещества, которые токсичны для других живых существ – это сера, железо и мышьяк.

Подобные гидротермальные среды вызывают все больший интерес у астробиологов. Микробы, которые могут здесь жить не полагаются на солнечный свет, чтобы выжить, а используют химические реакции для производства энергии. Ученые считают, что такие организмы могут обитать на ледяных спутниках Юпитера и Сатурна.

Исследователи считают, что жизнь на Земле, возможно зародилась именно в глубоких гидротермальных водоемах. Поэтому, когда Марс был "молодым", миллиарды лет назад, на нем было больше влаги и вулканических процессов, в местной гидротермальной среде также могла появиться жизнь.

"Наше исследование показывает, как именно могла существовать жизнь на Марсе", — говорит Ван. "Но была ли жизнь на Марсе, и похожи ли марсианские жизненные формы на земные микроорганизмы – этот вопрос пока без ответа".

Напоминаем, что на Марсе обнаружили гигантский "пень" диаметром 8 км. Он представляет собой ударный кратер, заполненный водяным льдом.