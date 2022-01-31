Дім у жерлі вулкана. Токсичне озеро на Землі показало, як життя могло зародитися на Марсі

В озері, яке знаходиться в кратері вулкана, вчені виявили мікробів, здатних жити в цих екстремальних умовах. Дослідники вважають, що подібним чином життя могло існувати й у ранній історії Марса.

Дослідники вважають, що багато мільярдів років тому Марс був не пустелею, і на ньому було більше води, а також він був вулканічно активним. Тому там могли існувати гідротермальні водоймища, в яких могли з'явитися мікроорганізми. Як вони могли там вижити? На це питання відповідає дослідження мікробів, яких виявили в токсичному озері в кратері активного вулкана тут на Землі, повідомляє ScienceAlert.

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У дуже гарячому, кислому, токсичному озері Лагуна Кальенте, яке знаходиться в кратері активного вулкана Поас в Коста-Ріці, вчені виявили кілька видів мікробів, які пристосувалися жити в екстремальних умовах.

"Ми знайшли лише кілька видів мікробів, але вони мають багато способів вижити в таких несприятливих умовах", — говорить астробіолог Джастін Ван з Університету штату Колорадо в Боулдері.

Озеро Лагуна Кальенте є одним із найкисліших озер на планеті, де шар сірки знаходиться біля дна водойми. Вода в озері насичена токсичними металами.

"Ми вважаємо, що мікроби можуть вижити в цьому середовищі завдяки унікальному набору генів", — говорить Ван.

[ + – ] Озеро Лагуна Кальенте, яке знаходиться в кратері активного вулкана Поас в Коста-Ріці Фото: wikipedia

Вчені у межах дослідження взяли зразки з озера та виявили, що там живуть кілька видів мікробів. Виявилося, що ці бактерії мають гени, які роблять їх стійкими до кислоти і до високої температури. Крім цього, ці мікроби можуть метаболізувати різні речовини, які токсичні для інших живих істот — це сірка, залізо та миш'як.

Подібні гідротермальні середовища викликають дедалі більший інтерес у астробіологів. Мікроби, які можуть тут жити, не покладаються на сонячне світло, щоб вижити, а використовують хімічні реакції для виробництва енергії. Вчені вважають, що такі організми можуть мешкати на крижаних супутниках Юпітера та Сатурна.

Дослідники вважають, що життя на Землі, можливо, зародилося саме в глибоких гідротермальних водоймах. Тому, коли Марс був "молодим", мільярди років тому, на ньому було більше вологи та вулканічних процесів, у місцевому гідротермальному середовищі також могло з'явитися життя.

"Наше дослідження показує, як саме могло існувати життя на Марсі", — каже Ван. "Але чи було життя на Марсі, і чи схожі марсіанські життєві форми на земні мікроорганізми — це питання поки що без відповіді".

Нагадуємо, що на Марсі виявили гігантський "пень" діаметром 8 км. Він є ударним кратером, заповненим водяним льодом.