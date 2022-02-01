Пронеслась над тремя штатами: в США зафиксировали самую длинную молнию в истории (видео)

Ученые также зафиксировали самую продолжительную вспышку молнии, которая длилась более 17 секунд.

Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) зарегистрировала самую длинную молнию за всю историю наблюдений — 768 км (477,2 мили). Об этом сказано в отчете организации.

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Эта молния ударила сразу над тремя южными штатами США (Миссисипи, Луизиана и Техас) 29 апреля 2020 года, но информация о том, что это молния-рекордсмен появилась только 1 февраля.

Также эксперты ВМО обновили рекорд по продолжительности молнии. 18 июня 2020 года над Уругваем и северной Аргентиной ученые зафиксировали вспышку, которая длилась 17,102 секунды.

[ + – ] Места регистрации самой продолжительной (справа) и самой длинной молнии в истории. Фото: World Meteorological Organization

Эксперты отмечают, что молния редко распространяется более чем на 10 миль (16 км) и обычно длятся менее секунды.

По данным ВМО, оба рекорда произошли в районах, подверженных интенсивным штормам, вызывающим "мегавспышки", а именно в районе Великих равнин США и в бассейне реки Ла-Плата Южной Америки.

"Это экстраординарные данные от единичных вспышек молнии. Экстремальные явления в окружающей среде — это наглядные способы измерения силы природы. Вполне вероятно, что все еще существуют еще более экстремальные явления, и мы сможем наблюдать их по мере совершенствования технологии обнаружения молний", — сказал профессор Рэндалл Червени, докладчик ВМО.

Всемирная метеорологическая организация напоминает, что молния представляет опасность и призывает людей во всем мире проявлять осторожность во время штормов.

Как наглядный пример опасности молний ВМО приводит рекорд самой убийственной вспышки в истории наблюдений: в 1975 году прямое попадание молнии убило 21 человека, которые ютились в палатке в Зимбабве.

В другом инциденте, сообщают эксперты, молния косвенно унесла жизни 469 человек, когда в 1994 году небесная вспышка поразила нефтяные цистерны в египетском городе Дронка.

ВМО отмечает, что единственными безопасными от молний местами являются большие здания с проводкой и водопроводом.

Полностью закрытые автомобили с металлическим верхом также считаются надежно безопасными.

Как ранее сообщал Фокус, предыдущий рекорд по длине молнии составлял 709 км (440,6 мили), а по продолжительности вспышки — 16,73 секунд. Оба эти рекорда были зафиксированы в Южной Америке в 2018 и 2019 годах соответственно.