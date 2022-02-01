Пронеслася над трьома штатами: у США зафіксували найдовшу блискавку в історії (відео)

Учені також зафіксували найтриваліший спалах блискавки, який тривав понад 17 секунд.

Всесвітня метеорологічна організація ООН (ВМО) зареєструвала найдовшу блискавку за історію спостережень — 768 км (477,2 милі). Про це йдеться у звіті організації.

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Ця блискавка вдарила одразу над трьома південними штатами США (Міссісіпі, Луїзіана та Техас) 29 квітня 2020 року, але інформація про те, що ця блискавка-рекордсмен з'явилася лише 1 лютого.

Також експерти ВМО оновили рекорд тривалості блискавки. 18 червня 2020 року над Уругваєм і північною Аргентиною вчені зафіксували спалах, який тривав 17,102 секунди.

[ + – ] Місця реєстрації найтривалішої (праворуч) та найдовшої блискавки в історії. Фото: World Meteorological Organization

Експерти зазначають, що блискавка рідко поширюється більш ніж на 10 миль (16 км) і зазвичай триває менше ніж секунду.

За даними ВМО, обидва рекорди відбулися в районах, схильних до інтенсивних шторм, що викликають "мегаспалахи", а саме в районі Великих рівнин США й у басейні річки Ла-Плата Південної Америки.

"Це екстраординарні дані від одиничних спалахів блискавки. Екстремальні явища в навколишньому середовищі — це наочні способи вимірювання сили природи. Цілком імовірно, що все ще існують ще екстремальніші явища, і ми зможемо спостерігати їх у міру вдосконалення технології виявлення блискавок", — сказав професор Рендалл Червені, доповідач ВМО.

Всесвітня метеорологічна організація нагадує, що блискавка становить небезпеку та закликає людей у всьому світі проявляти обережність під час штормів.

Як наочний приклад небезпеки блискавок ВМО наводить рекорд найвбивчішого спалаху в історії спостережень: у 1975 році пряме влучення блискавки вбило 21 людину, які тулилися в наметі в Зімбабве.

В іншому інциденті, повідомляють експерти, блискавка побічно забрала життя 469 людей, коли в 1994 році небесний спалах уразив нафтові цистерни в єгипетському місті Дронка.

ВМО зазначає, що єдиними безпечними від блискавок місцями є великі будівлі з проводкою та водопроводом.

Цілком закриті автомобілі з металевим верхом також вважаються надійно безпечними.

Як раніше повідомляв Фокус, попередній рекорд за довжиною блискавки становив 709 км (440,6 милі), а за тривалістю спалаху — 16,73 секунди. Обидва ці рекорди були зафіксовані в Південній Америці у 2018 та 2019 роках відповідно.