Впервые у пары однополых пингвинов из американского зоопарка появился птенец

В зоопарке Нью-Йорка вылупился первый птенец, которого высидела пара пингвинов-самцов. Однополые пары среди пингвинов – это обычное явление.

В зоопарке Розамонд Гиффорд, который находится в Нью-Йорке два самца пингвинов Гумбольдта смогли высидеть яйцо, из которого вылупился птенец. И теперь они заботятся о нем, как настоящие родители, сообщает Live Science.

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Сотрудники зоопарка решили сделать приемными родителями пару пингвинов-самцов потому, что биологические родители случайно разбивали свои яйца. После высиживания самцами вылупился здоровый птенец, за которым продолжают ухаживать самцы.

"Пингвины Гумбольдта, два самца по имени Элмер и Лима отлично справились со своей задачей по высиживанию яйца и продолжают ухаживать за птенцом и кормить его", — говорит директор зоопарка Теда Фокс.

[ + – ] Пингвины Гумбольдта. Естественный ареал обитания - побережье Чили и Перу. Фото: wikipedia

Пингвины Элмер и Лима стали парой во время периода размножения и построили гнездо для яиц. Конечно, у них не могло появится собственных птенцов, но они вели себя как обычная пара во время сезона размножения. Именно поэтому сотрудники зоопарка решили дать им для высиживания поддельное яйцо, чтобы проверить справятся ли они со своей задачей.

По словам Фокса, некоторым парам пингвинов дают поддельные яйца, но они не высиживают их или дерутся за право делать это. Поэтому не все пингвины могут справится с такой задачей.

"Но Элмер и Лима показали себя образцовыми приемными родителями, и мы решили дать им для выращивания настоящее яйцо и птенец вылупился без каких-либо проблем", — говорит Фокс.

Уже не первый раз у однополых пингвинов получается стать успешными приемными родителями. Пары самцов и пары самок уже высиживали яйца, из которых вылуплялись птенцы в другом зоопарке Нью-Йорка, а также в испанской Валенсии.

[ + – ] Очковые или африканские или черноногие пингвины. Ареал обитания- побережье ЮАР и Намибии в Африке Фото: wikipedia

Известно также, что в зоопарке в Нидерландах, два-самца очковых пингвинов очень хотели стать родителями, что даже украли яйцо у обычной пары, чтобы высидеть его.

По словам Фокса, пингвины часто стают однополыми парами. А учитывая то, что в обычной паре при воспитании птенцов у самца и самки одинаковые обязанности, то однополые пары могут отлично справляется с такой задачей.

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