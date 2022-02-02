Уперше в пари одностатевих пінгвінів з американського зоопарку з'явилося пташеня

У зоопарку Нью-Йорка вилупилося перше пташеня, якого висиділа пара пінгвінів-самців. Одностатеві пари серед пінгвінів — це звичне явище.

У зоопарку Розамонд Гіффорд, який знаходиться в Нью-Йорку, два самці пінгвінів Гумбольдта змогли висидіти яйце, з якого вилупилося пташеня. І тепер вони дбають про нього як справжні батьки, повідомляє Live Science.

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Співробітники зоопарку вирішили зробити прийомними батьками пару пінгвінів-самців, тому що біологічні батьки випадково розбивали свої яйця. Після висиджування самцями вилупилося здорове пташеня, за яким продовжують доглядати самці.

"Пінгвіни Гумбольдта, два самці на ім'я Елмер і Ліма чудово впоралися зі своїм завданням із висиджування яйця і продовжують доглядати за пташеням і годувати його", — говорить директор зоопарку Теда Фокс.

[ + – ] Пінгвіни Гумбольдта. Природний ареал проживання — узбережжя Чилі та Перу. Фото: wikipedia

Пінгвіни Елмер і Ліма стали парою під час періоду розмноження і побудували гніздо для яєць. Звичайно, у них не могло з'явитися власних пташенят, але вони поводилися як звичайна пара під час сезону розмноження. Саме тому співробітники зоопарку вирішили дати їм для висиджування підроблене яйце, щоб перевірити, чи впораються вони зі своїм завданням.

За словами Фокса, деяким парам пінгвінів дають підроблені яйця, але вони не висиджують їх або б'ються за право робити це. Тому не всі пінгвіни можуть упоратися з таким завданням.

"Але Елмер і Ліма показали себе зразковими прийомними батьками, і ми вирішили дати їм для вирощування справжнє яйце і пташеня вилупилося без жодних проблем", — каже Фокс.

Уже не вперше в одностатевих пінгвінів виходить стати успішними прийомними батьками. Пари самців і пари самок уже висиджували яйця, з яких вилуплювалися пташенята в іншому зоопарку Нью-Йорка, а також в іспанській Валенсії.

[ + – ] Африканські або чорноногі пінгвіни. Ареал проживання — узбережжя ПАР і Намібії в Африці Фото: wikipedia

Відомо також, що в зоопарку в Нідерландах два-самці африканських пінгвінів дуже хотіли стати батьками, що навіть вкрали яйце у звичайної пари, щоб висидіти його.

За словами Фокса, пінгвіни часто стають одностатевими парами. А враховуючи те, що в звичайній парі в процесі виховання пташенят у самця і самки однакові обов'язки, то одностатеві пари можуть чудово справляються з таким завданням.

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