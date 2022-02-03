Солнце упало на Землю. Ученые считают, что комета могла уничтожить целую цивилизацию
Причина упадка одной из древних археологических культур США до сих пор остается загадкой, но ученые считают, что, возможно в этом виновата комета.
Традиция Хоупвелл или культура Хоупвелл – это комплекс похожих археологических культур коренных американцев, который существовал в восточной части современных США в период между 200 годами до н. э. и 500 годами н. э. Точные причины упадка этой культуры до сих пор являются предметом споров. Некоторые считают, что всему виной была война, другие считают, что к этому привело изменение климата, но новое исследование предполагает, что всему виной были обломки околоземной кометы, сообщает ScienceAlert.
Ученые, которые изучают традицию Хоупвелл на территории трех штатов США, обнаружили во время раскопок необычные концентрации иридия и платины. А это явные признаки наличия фрагментов метеорита. А слой древесного угля в местных отложениях говорит о том, что здесь было очень жарко 1500 лет назад.
В упадке традиции Хоупвелл, возможно, виновата комета
Ученые из Университета Цинцинатти в штате Огайо выдвинули гипотезу, что обломки пролетавшей кометы взорвались в воздухе именно там, где были поселения древних коренных американцев на территории нынешнего штата Огайо. И это имело разрушительные последствия как для окружающей среды, так и для самой цивилизации.
Пожары на территории в 23 тысячи кв.км
"Взрывы таких обломков кометы, которые попали в атмосферу в виде метеоритного дождя оставили химические следы, такие как концентрация платины и иридия, которые мы обнаружили во время раскопок", — говорит Кеннет Тэнкерсли из Университета Цинциннати.
По оценкам ученых, данный взрыв в атмосфере, как говорят данные анализа, произошел в период между 252 и 383 годами нашей эры. Согласно историческим источникам, в это время люди стали свидетелями 69 околоземных комет.
Исследование предполагает, что взрыв обломков, мог вызвать пожары на территории примерно в 23 828 квадратных километров. О том, что произошло катастрофическое событие существуют легенды, которые до сих пор передают из уст в уста потомки древних коренных американцев.
Гипотезу подтверждают древние легенды
"Существуют легенды о рогатой змее, которая летала по небу и бросала камни вниз, прежде чем рухнуть в реку", — говорит Кеннет Тэнкерсли. "Когда вы видите комету, она выглядит как большая змея".
Другие народы передают историю о том, что в небе появилась "небесная пантера", которая могла уничтожать леса. Также есть легенда, в которой говорится о дне, когда Солнце упало на Землю.
"Действительно, подобный взрыв мог быть похож на взрыв атомной бомбы", — говорит Тэнкерсли.
Сейчас ученые продолжают свои исследования, чтобы понять, как метеоритный дождь, мог повлиять на окружающую среду и на саму цивилизацию древних американцев.
"На самом деле, пока это только догадки. Мы не знаем точно, что произошло. Мы пока уверены, что здесь было очень жарко и это точно была бы катастрофа для местных жителей", — говорит Дэвид Ленц из Университета Цинциннати.
Напоминаем, что комета Леонарда впервые за 70 тыс. лет прошла рядом с Землей. Китайскому космическому аппарату даже удалось сделать снимок этой кометы.