Солнце упало на Землю. Ученые считают, что комета могла уничтожить целую цивилизацию

Причина упадка одной из древних археологических культур США до сих пор остается загадкой, но ученые считают, что, возможно в этом виновата комета.

Традиция Хоупвелл или культура Хоупвелл – это комплекс похожих археологических культур коренных американцев, который существовал в восточной части современных США в период между 200 годами до н. э. и 500 годами н. э. Точные причины упадка этой культуры до сих пор являются предметом споров. Некоторые считают, что всему виной была война, другие считают, что к этому привело изменение климата, но новое исследование предполагает, что всему виной были обломки околоземной кометы, сообщает ScienceAlert.

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Ученые, которые изучают традицию Хоупвелл на территории трех штатов США, обнаружили во время раскопок необычные концентрации иридия и платины. А это явные признаки наличия фрагментов метеорита. А слой древесного угля в местных отложениях говорит о том, что здесь было очень жарко 1500 лет назад.

В упадке традиции Хоупвелл, возможно, виновата комета

Ученые из Университета Цинцинатти в штате Огайо выдвинули гипотезу, что обломки пролетавшей кометы взорвались в воздухе именно там, где были поселения древних коренных американцев на территории нынешнего штата Огайо. И это имело разрушительные последствия как для окружающей среды, так и для самой цивилизации.

[ + – ] Территория традиции Хоупвелл и ее местные варианты Фото: wikipedia

Пожары на территории в 23 тысячи кв.км

"Взрывы таких обломков кометы, которые попали в атмосферу в виде метеоритного дождя оставили химические следы, такие как концентрация платины и иридия, которые мы обнаружили во время раскопок", — говорит Кеннет Тэнкерсли из Университета Цинциннати.

По оценкам ученых, данный взрыв в атмосфере, как говорят данные анализа, произошел в период между 252 и 383 годами нашей эры. Согласно историческим источникам, в это время люди стали свидетелями 69 околоземных комет.

Исследование предполагает, что взрыв обломков, мог вызвать пожары на территории примерно в 23 828 квадратных километров. О том, что произошло катастрофическое событие существуют легенды, которые до сих пор передают из уст в уста потомки древних коренных американцев.

[ + – ] Ученые из Университета Цинцинатти во время ракопок Фото: ScienceAlert

Гипотезу подтверждают древние легенды

"Существуют легенды о рогатой змее, которая летала по небу и бросала камни вниз, прежде чем рухнуть в реку", — говорит Кеннет Тэнкерсли. "Когда вы видите комету, она выглядит как большая змея".

Другие народы передают историю о том, что в небе появилась "небесная пантера", которая могла уничтожать леса. Также есть легенда, в которой говорится о дне, когда Солнце упало на Землю.

"Действительно, подобный взрыв мог быть похож на взрыв атомной бомбы", — говорит Тэнкерсли.

Сейчас ученые продолжают свои исследования, чтобы понять, как метеоритный дождь, мог повлиять на окружающую среду и на саму цивилизацию древних американцев.

"На самом деле, пока это только догадки. Мы не знаем точно, что произошло. Мы пока уверены, что здесь было очень жарко и это точно была бы катастрофа для местных жителей", — говорит Дэвид Ленц из Университета Цинциннати.

Напоминаем, что комета Леонарда впервые за 70 тыс. лет прошла рядом с Землей. Китайскому космическому аппарату даже удалось сделать снимок этой кометы.