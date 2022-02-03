Сонце впало на землю. Вчені вважають, що комета могла знищити цілу цивілізацію

Причина занепаду однієї з давніх археологічних культур США досі залишається загадкою, але вчені вважають, що, можливо, в цьому винна комета.

Традиція Хоупвелл чи культура Хоупвелл — це комплекс схожих археологічних культур корінних американців, який існував у східній частині сучасних США у період між 200 роками до н. е. та 500 роками н. е. Точні причини занепаду цієї культури досі є причиною суперечок. Дехто вважає, що винна була війна, інші вважають, що до цього призвела зміна клімату, але нове дослідження припускає, що виннимми були уламки навколоземної комети, повідомляє ScienceAlert.

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Вчені, які вивчають традицію Хоупвелл на території трьох штатів США, виявили під час розкопок незвичайні концентрації іридію та платини. А це очевидні ознаки наявності фрагментів метеориту. А шар деревного вугілля в місцевих відкладах говорить про те, що тут було дуже спекотно 1500 років тому.

У занепаді традиції Хоупвелл, можливо, винна комета

Вчені з Університету Цинцинатті в штаті Огайо висунули гіпотезу, що уламки комети, що пролітала, вибухнули в повітрі саме там, де були поселення стародавніх корінних американців на території нинішнього штату Огайо. І це мало руйнівні наслідки як довкілля, так і самої цивілізації.

[ + – ] Територія традиції Хоупвелл та її місцеві варіанти Фото: wikipedia

Пожежі на території 23 тисячі кв. км

"Вибухи тих уламків комети, які потрапили в атмосферу у вигляді метеоритного дощу, залишили хімічні сліди, такі як концентрація платини та іридію, які ми виявили під час розкопок", — говорить Кеннет Тенкерслі з Університету Цинциннаті.

За оцінками вчених, цей вибух в атмосфері, як свідчать дані аналізу, стався в період між 252 і 383 роками нашої ери. Згідно з історичними джерелами, у цей час люди стали свідками 69 навколоземних комет.

Дослідження припускає, що вибух уламків міг викликати пожежі на території приблизно 23 828 квадратних кілометрів. Про те, що сталася катастрофічна подія, існують легенди, які досі передають з уст в уста нащадки давніх корінних американців.

[ + – ] Вчені з Університету Цинцинатті під час розкопок Фото: ScienceAlert

Гіпотезу підтверджують давні легенди

"Існують легенди про рогату змію, яка літала по небу і кидала каміння вниз, перш ніж звалитися в річку", — говорить Кеннет Тенкерслі. "Коли ви бачите комету, вона виглядає як велика змія".

Інші народи передають історію про те, що у небі з'явилася "небесна пантера", яка могла знищувати ліси. Також є легенда, в якій йдеться про день, коли Сонце впало на землю.

"Справді, подібний вибух міг бути схожим на вибух атомної бомби", — говорить Тенкерслі.

Наразі вчені продовжують свої дослідження, щоб зрозуміти, як метеоритний дощ, міг вплинути на довкілля і на саму цивілізацію давніх американців.

"Насправді, поки що це тільки здогади. Ми не знаємо точно, що сталося. Ми поки що впевнені, що тут було дуже жарко і це точно була б катастрофа для місцевих жителів", — каже Девід Ленц із Університету Цинциннаті.

Нагадуємо, що комета Леонарда вперше за 70 тис. років пройшла поряд із Землею. Китайському космічному апарату навіть вдалося зробити знімок цієї комети.