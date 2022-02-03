В салонах автомобилей больше микробов, чем на крышках унитазов, – исследование

Исследователи назвали шесть самых грязных мест в салонах автомобилей, которым уступает даже туалет.

Салоны автомобилей оказались грязнее туалетов, являясь домом для целых колоний вредных бактерий. Об этом сообщает Daily Mail.

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Исследование было проведено учеными из Астонского университета, команда брала образцы из салонов автомобиле с "разной историей", чтобы определить уровни бактериального загрязнения. Самым грязным местом оказался багажник автомобилей, за которым последовали водительское сиденье, рычаг переключения передач и заднее сиденье.

Также обнаружилось, что пробы из шести разных мест в салоне автомобиля были грязнее, чем пробы с крышек и сидений унитазов. Исследование показало, что в багажнике авто находится большое количество бактерий E.coli, более известных как фекальные бактерии.

[ + – ] Бактерии в багажнике автомобиля. Фото: Aston University

Такие выводы заставляют задуматься о том, стоит ли класть в багажник продукты или же перекусывать в салоне автомобиля.

"Полученные результаты впечатляют, поскольку они подтверждают мысль о том, что чем старше автомобили, тем они грязнее, несмотря на регулярные чистки", – говорит микробиолог из Астонского университета Джонатан Кокс.

[ + – ] Бактерии на водительском сиденье.

В рамках исследования, ученые взяли мазки из 5 б/у автомобилей. В список вошли 17-летний Peugeot 307-SW, 9-летний Honda Jazz и 13-летний Ford Focus.

После этого, исследователи взяли мазки в двух домашних унитазах, которые не были вымыты предварительно и использовались в предыдущие 24 часа.

[ + – ] Бактерии на приборной доске. Фото: Aston University

Мазки из шести мест в салоне автомобиля – багажнике, водительском сиденье, рычаге переключения передач, заднем сиденье, приборной панели и руле, оказались намного грязнее, чем после сидений унитаза.

В ходе эксперимента была обнаружена взаимосвязь между возрастом машины и количество бактерий в ней. Старые автомобили имели более высокую бактериальную нагрузку.

Неожиданностью для ученых стало то, что руль оказался самым чистым местом в автомобиле из всех проверенных. В этом месте наблюдалась довольно низкая бактериальная нагрузка, возможно, из-за массового использования антисептиков для рук в свете пандемии коронавируса.

"Полученные результаты говорят о том, что мы должны изменить свое отношение к автомобилям и чистоте. Например, вы бы никогда не стали есть, сидя на своем унитазе", – подытожил микробиолог.