У салонах автомобілів більше мікробів, ніж на кришках унітазів – дослідження

Дослідники назвали шість найбрудніших місць у салонах автомобілів, яким поступається навіть туалет.

Салони автомобілів виявилися бруднішими за туалети, будучи домом для цілих колоній шкідливих бактерій. Про це повідомляє Daily Mail.

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Дослідження було проведено вченими з Астонського університету, команда брала зразки із салонів автомобілі з "різною історією", щоб визначити рівні бактеріального забруднення. Найбруднішим місцем виявився багажник автомобілів, за яким пішли сидіння водія, важіль перемикання передач і заднє сидіння.

Також виявилося, що проби з шести різних місць у салоні автомобіля були бруднішими, ніж проби з кришок та сидінь унітазів. Дослідження показало, що в багажнику авто є велика кількість бактерій E.coli, більш відомих як фекальні бактерії.

[ + – ] Бактерії в багажнику автомобіля. Фото: салон автомобиля

Такі висновки змушують задуматися про те, чи варто класти в багажник продукти або їсти в салоні автомобіля.

"Отримані результати вражають, оскільки вони підтверджують думку про те, що чим старші автомобілі, тим вони брудніші, попри регулярні чищення", — каже мікробіолог з Астонського університету Джонатан Кокс.

[ + – ] Бактерії на сидінні водія.

У межах дослідження вчені взяли мазки з 5 вживаних автомобілів. До списку увійшли 17-річний Peugeot 307-SW, 9-річний Honda Jazz та 13-річний Ford Focus.

Після цього дослідники взяли мазки у двох домашніх унітазах, які не були вимиті заздалегідь і використовувалися попередні 24 години.

[ + – ] Бактерії на дошці. Фото: салон автомобиля

Мазки з шести місць у салоні автомобіля – багажника, сидіння водія, важелів перемикання передач, заднього сидіння, приладової панелі та керма, виявилися набагато бруднішими, ніж після сидінь унітазу.

У ході експерименту було виявлено взаємозв'язок між віком машини та кількістю бактерій у ній. Старі автомобілі мали більш високе бактеріальне навантаження.

Несподіванкою для вчених стало те, що кермо виявилося найчистішим місцем в автомобілі з усіх перевірених. У цьому місці спостерігалося досить низьке бактеріальне навантаження, можливо, через масове використання антисептиків для рук через пандемію коронавірусу.

"Отримані результати говорять про те, що ми повинні змінити своє ставлення до автомобілів та чистоти. Наприклад, ви б ніколи не стали їсти, сидячи на своєму унітазі", – підсумував мікробіолог.