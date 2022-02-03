У берегов США найдены обломки корабля известного мореплавателя Джеймса Кука

То, что осталось от корабля "Endeavour" английского первооткрывателя Джеймса Кука наконец-то обнаружили у берегов американского штата Род-Айленд.

О том, что корабль, который был затоплен во время войны США за независимость в 1778 году, найден объявили австралийские археологи. Но их партнеры из США говорят, что подобное заявление является преждевременным, сообщает Phys.

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Корабль "Endeavour", на котором британский исследователь Джеймс Кук совершил свое первое кругосветное плавание, был затоплен англичанами в гавани Ньюпорта во время американской войны за независимость. Во время своей первой экспедиции на этом корабле в 1768-1771 годах, Джеймс Кук нанес на карту несколько сотен километров восточного побережья Австралии, а также доказал, что Новая Зеландия – это два отдельных острова. Кстати, пролив, который разделяет эти острова сейчас носит имя британского мореплавателя.

Корабль Кука искали более 20 лет

По словам Кевина Сампшна, директора Австралийского национального морского музея, поиски корабля "Endeavour" длились с 1999 года.

"Мы исследовали территорию в несколько квадратных километров, где произошли кораблекрушения в 18 веке. Мы надеялись там найти корабль Кука. На основании исторических свидетельств и описании корабля, я убежден, что мы нашли именно "Endeavour", — говорит Сампшн.

Но американские археологи считают, что такое заявление делать слишком рано.

"Нужно провести дополнительные научные исследования, прежде ,чем говорить о том, что это корабль Кука", — говорит директор проекта Rhode Island Marine Archaeology Д. К. Аббасс.

Австралийские ученые считают, что они проделали достаточный объем работы, чтобы сделать свои выводы о находке.

[ + – ] Копия корабля Джеймса Кука "Endeavour" в Австралийском национальном морском музее Фото: phys.org

Впервые группа археологов, куда входил и Сампшн заявила о том, что у берегов штата Род-Айленд находятся останки корабля Кука, еще в 2018 году. И с тех пор австралийские ученые проводили необходимые исследования.

Джеймс Кук и его путешествия

На корабле "Endeavour" Джеймс Кук совершил свое первое из трех кругосветных плаваний. Тогда британский исследователь доказал, что Новая Зеландия – это не часть другого неизвестного континента, а два отдельных острова, которые разделяет пролив. После этого он достиг восточного побережья Австралии в 1770 году и нанес его на карту.

[ + – ] Портрет Джеймса Кука работы Натаниэла Дэнс-Холланда, примерно 1775 год. Национальный морской музей, Гринвич, Лондон Фото: wikipedia

Кук совершил еще два кругосветных путешествия в 1772—1775 годах и в 1776—1779 годах. Во время этих плаваний Кук открыл много островов и архипелагов Тихом океане, в том числе и Гавайские острова. В феврале 1779 года Джеймс Кук погиб от рук жителей одного из островов Гавайского архипелага.

Судьба корабля "Endeavour"

Что касается корабля "Endeavour", то его англичане, после путешествия Кука, использовали для содержания военнопленных во время войны США за независимость. Корабль затопили в августе 1778 года, чтобы помешать французскому флоту зайти в гавань Ньюпорта для поддержки американцев.

По словам Сампшна, через 200 лет после затопления на морском дне сохранилось только примерно 15% корабля "Endeavour".

"Сейчас главное сохранить эти останки", — говорит Сампшн.