Біля берегів США знайдено уламки корабля відомого мореплавця Джеймса Кука

Те, що залишилося від корабля "Endeavour" англійського першовідкривача Джеймса Кука нарешті виявили біля берегів американського штату Род-Айленд.

Про те, що корабель, затоплений під час війни США за незалежність у 1778 році, знайдено, оголосили австралійські археологи. Але їхні партнери із США кажуть, що подібна заява є передчасною, повідомляє Phys.

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Корабель Endeavour, на якому британський дослідник Джеймс Кук здійснив своє перше кругосвітнє плавання, був затоплений англійцями в гавані Ньюпорта під час американської війни за незалежність. Під час своєї першої експедиції на цьому кораблі в 1768-1771 роках Джеймс Кук наніс на карту кілька сотень кілометрів східного узбережжя Австралії, а також довів, що Нова Зеландія – це два окремі острови. До речі, протока, яка поділяє ці острови, наразі носить ім'я британського мореплавця.

Корабель Кука шукали понад 20 років

За словами Кевіна Сампшна, директора Австралійського національного морського музею, пошуки корабля Endeavour тривали з 1999 року.

"Ми досліджували територію за кілька квадратних кілометрів, де сталася аварії корабля у 18 столітті. Ми сподівалися там знайти корабель Кука. На підставі історичних свідчень та опису корабля, я переконаний, що ми знайшли саме "Endeavour", — каже Сампшн.

Але американські археологи вважають, що таку заяву робити зарано.

"Потрібно провести додаткові наукові дослідження, перш ніж говорити про те, що це корабель Кука", — говорить директор проєкту Rhode Island Marine Archaeology Д. К. Аббас.

Австралійські вчені вважають, що вони виконали достатній обсяг роботи, щоб зробити свої висновки про знахідку.

[ + – ] Копія корабля Джеймса Кука "Endeavour" в Австралійському національному морському музеї Фото: phys.org

Уперше група археологів, куди входив і Сампшн, заявила про те, що біля берегів штату Род-Айленд розташовані останки корабля Кука, ще у 2018 році. І з того часу австралійські вчені проводили необхідні дослідження.

Джеймс Кук та його подорожі

На кораблі "Endeavour" Джеймс Кук здійснив своє перше з трьох навколосвітніх плавань. Тоді британський дослідник довів, що Нова Зеландія – це частина іншого невідомого континенту, а не два окремих острови, які розділяє протока. Після цього він досягнув східного узбережжя Австралії в 1770 і наніс його на карту.

[ + – ] Портрет Джеймса Кука роботи Натаніеля Денс-Голланда, приблизно 1775 рік. Національний морський музей, Гринвіч, Лондон Фото: wikipedia

Кук здійснив ще дві кругосвітні подорожі в 1772-1775 роках і в 1776-1779 роках. Під час цих плавань Кук відкрив багато островів та архіпелагів Тихого океану, зокрема й Гавайські острови. У лютому 1779 Джеймс Кук загинув від рук мешканців одного з островів Гавайського архіпелагу.

Доля корабля "Endeavour"

Щодо корабля "Endeavour", то його англійці, після подорожі Кука, використовували для утримання військовополонених під час війни США за незалежність. Корабель затопили у серпні 1778 року, щоб завадити французькому флоту зайти до гавані Ньюпорту для підтримки американців.

За словами Сампшна, через 200 років після затоплення на морському дні збереглося лише приблизно 15% корабля "Endeavour".

"Наразі головне — зберегти ці останки", — говорить Сампшн.