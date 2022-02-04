Планирует отправлять людей через 5-10 лет: Илон Маск назвал стоимость колонизации Марса

На сегодняшний день цена колонизации Марса слишком дорогая, поэтому миллиардер ищет способы сделать проект по освоению Красной планеты дешевле. В будущем основатель космической компании "SpaceX" планирует построить на Марсе города-колонии.

На данный момент полная колонизация Марса невозможна, так как отправление людей на красную планету будет стоить $1 триллион. Такая сумма обоснованная потребностью людей к нормальной жизни на планете. Для этого понадобится медицинское оснащение и средства коммуникации. Однако, по словам Маска, первые люди на Марс полетят уже через 5-10 лет. Об этом глава космической компании "SpaceX" Илон Маск рассказал в подкасте ученого Лекса Фридмана.

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"Мы не можем колонизировать Марс, потому что пока это слишком дорого. На текущий момент отправка людей на Марс будет стоить один триллион долларов. Дело в том, что одной ракеты недостаточно, людям необходимо медицинское оборудование, средства коммуникации" — сказал Маск.

Илон Маск заявил, что в лучшем случае первые люди полетят на Марс через пять лет, но в худшем — это произойдет через 10 лет. Сейчас его компания занимается поиском вариантов удешевить доставку людей и груз на красную планету. Совершать полеты на Марс Илон Маск планирует с помощью ракет Starship. Первые попытки запустить ракету в орбитальный полет планируются в феврале или марте. Возможно, дата запуска будет немного отложена, потому что SpaceX регулярно вносит инженерные и конструктивные изменения в ракету.

В будущем миллиардер планирует построить города-колонии на Марсе. Они будут включать в себе подземные гидропонные фермы, которые будут работать на солнечной энергии. Такие фермы обеспечат необходимые условия для выращивания сельскохозяйственных культур и еды для новых жителей Марса.

Гидропонные фермы — это способ выращивания растений на искусственных средах без почвы. Питание растения получают из питательного раствора, окружающего корни.

Если все пойдет по плану, то Маск и его компания планируют построить тысячу ракет Starship для высадки человечества на Марс. Планируется доставить миллион человек на планету, запуская по три ракеты в день.

Напомним, для полетов на Марс астронавтов будут погружать в сон. Это поможет максимально обеспечить состояние физического и психологического здоровья для людей. Гибернация подобна зимней спячке медведя. Также погружение в сон во время полетов сократит расходы на миссию. Для полетов на красную планету будут предпочтительны женщины, потому что женские гормоны эстрогены регулируют энергетический обмен в организме. Кроме того, астронавтам нужно будет набрать лишний вес перед полетом.

Фокус писал о том, что ученые выясняли, что вода на Марсе была позже чем считалось. Вода на красной планете была еще 2 млрд. лет назад, хоть раньше считалось, что она исчезла 3 млрд. лет из-за изменений в атмосфере.