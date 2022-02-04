Планує відправляти людей за 5-10 років: Ілон Маск назвав вартість колонізації Марса

На сьогодні ціна колонізації Марса надто дорога, тому мільярдер шукає способи зробити проєкт із освоєння Червоної планети дешевшим. У майбутньому засновник космічної компанії "SpaceX" планує збудувати на Марсі міста-колонії.

Наразі повна колонізація Марса неможлива, оскільки відправлення людей на червону планету коштуватиме $1 трильйон. Така сума обґрунтована потребою людей до нормального життя на планеті. Для цього знадобиться медичне обладнання та засоби комунікації. Проте, за словами Маска, перші люди на Марс полетять уже за 5-10 років. Про це голова космічної компанії "SpaceX" Ілон Маск розповів у подкасті вченого Лекса Фрідмана.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Ми не можемо колонізувати Марс, тому що поки це занадто дорого. Нині відправлення людей на Марс коштуватиме один трильйон доларів. Справа у тому, що однієї ракети недостатньо, людям потрібне медичне обладнання, засоби комунікації", — сказав Маск.

Ілон Маск заявив, що у кращому разі перші люди полетять на Марс через п'ять років, але у найгіршому — це станеться через 10 років. Зараз його компанія займається пошуком варіантів здешевити доставку людей та вантаж на червону планету. Здійснювати польоти на Марс Ілон Маск планує за допомогою ракет Starship. Перші спроби запустити ракету в орбітальний політ плануються у лютому чи березні. Можливо, дата запуску буде трохи відкладена, тому що SpaceX регулярно вносить інженерні та конструктивні зміни до ракети.

У майбутньому мільярдер планує збудувати міста-колонії на Марсі. Вони включатимуть підземні гідропонні ферми, які працюватимуть на сонячній енергії. Такі ферми забезпечать необхідні умови для вирощування сільськогосподарських культур та їжі для нових мешканців Марсу.

Гідропонні ферми — це спосіб вирощування рослин на штучних середовищах без ґрунту. Живлення рослини отримують з живильного розчину, що оточує коріння.

Якщо все піде за планом, Маск і його компанія планують побудувати тисячу ракет Starship для висадки людства на Марс. Планується доставити мільйон людей на планету, запускаючи по три ракети на день.

Нагадаємо, для польотів на Марс астронавтів занурюватимуть у сон. Це допоможе максимально забезпечити стан фізичного та психологічного здоров'я для людей. Гібернація подібна до зимової сплячки ведмедя. Також занурення у сон під час польотів скоротить витрати на місію. Для польотів на червону планету найкраще підійдуть жінки, тому що жіночі гормони естрогени регулюють енергетичний обмін в організмі. Крім того, астронавтам потрібно буде набрати зайву вагу перед польотом.

Фокус писав про те, що вчені з'ясовували, що вода на Марсі була пізніше, ніж вважалося. Вода на червоній планеті була ще 2 млрд років тому, хоча раніше вважалося, що вона зникла 3 млрд років через зміни в атмосфері.