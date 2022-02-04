Компания пенсионера из США построит возле спутника Земли роботизированный аванпост

Новая компания Quantum Space, которую создал бывший руководитель NASA, планирует создать возле Луны флот роботов, которые будут помогать в освоении спутника Земли.

Компания Quantum Space, которую создал в 2021 году бывший исполняющий обязанности администратора NASA Стив Юрчик (на данный момент на пенсии) заявила о твердом намерении принять участие в освоении Луны. Для этого возле нашего спутника будут построены роботизированные аванпосты с роботами-помощниками, которые будут помогать в создании сети связи, в исследовании поверхности Луны, в дозаправке космических кораблей и даже в сборке различных конструкций в окололунном пространстве, сообщает The Verge.

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Компанию под названием Quantum Space Стив Юрчик создал с еще тремя предпринимателями, чтобы успеть извлечь выгоду из освоения Луны, которое будет на повестке дня в ближайшем будущем.

Учитывая то, что NASA в рамках своей программы "Артемида" сотрудничает с частными подрядчиками, Стив Юрчик решил создать роботов возле Луны, которых можно будет задействовать в проектах NASA.

Что хочет создать Юрчик и его компания возле Луны?

Компания Quantum Space намерена построить роботизированный аванпост в первой точке Лагранжа системы Земля-Луна, которая находится на расстоянии примерно 61 тысяча км от Луны.

Подобный аванпост может помочь с развертыванием системы связи и передачи данных на Луне. У NASA уже есть концепция такого проекта под названием LunaNet. Юрчик хочет, чтобы его аванпост играл ключевую роль в этом проекте.

"Наша база будет узлом или узлами связи в этой сети, как для космических кораблей так и для транспортных средств на поверхности Луны", — говорит Юрчик.

Также роботы смогут проводить наблюдения за Луной и Землей. Дальнейшие планы Quantum Space предполагают создание собственного обслуживающего космического корабля, который сможет проводить заправку и ремонт как самого аванпоста возле Луны, так и других космических кораблей в окололунном пространстве.

[ + – ] Стив Юрчик. В мае 2018 года Юрчик стал помощником администратора NASA. После отставки Джима Бриденстайна 20 января 2021 года по 30 апреля 2021 года он был исполняющим обязанности администратора NASA. На данный момент на пенсии Фото: wikipedia

"У нас есть уникальное преимущество. Многие компании сейчас думают над постройкой околоземной станции, после выведения МКС из эксплуатации, а мы решили создать роботизированную базу возле Луны", — говорит Юрчик.

Когда это случится?

Первого тестового робота компания Quantum Space отправит к первой точке Лагранжа системы Земля-Луна уже весной 2024 года. Что касается пилотируемых полетов на Луну, то NASA планирует совершить возвращение человека на спутник Земли уже в 2025 году.

Напоминаем, что пока беспилотный полет на Луну откладывается, ведь NASA перенесло запуск самой мощной ракеты в мире.