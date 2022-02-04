Компания пенсионера из США построит возле спутника Земли роботизированный аванпост
Новая компания Quantum Space, которую создал бывший руководитель NASA, планирует создать возле Луны флот роботов, которые будут помогать в освоении спутника Земли.
Компания Quantum Space, которую создал в 2021 году бывший исполняющий обязанности администратора NASA Стив Юрчик (на данный момент на пенсии) заявила о твердом намерении принять участие в освоении Луны. Для этого возле нашего спутника будут построены роботизированные аванпосты с роботами-помощниками, которые будут помогать в создании сети связи, в исследовании поверхности Луны, в дозаправке космических кораблей и даже в сборке различных конструкций в окололунном пространстве, сообщает The Verge.
Компанию под названием Quantum Space Стив Юрчик создал с еще тремя предпринимателями, чтобы успеть извлечь выгоду из освоения Луны, которое будет на повестке дня в ближайшем будущем.
Учитывая то, что NASA в рамках своей программы "Артемида" сотрудничает с частными подрядчиками, Стив Юрчик решил создать роботов возле Луны, которых можно будет задействовать в проектах NASA.
Что хочет создать Юрчик и его компания возле Луны?
Компания Quantum Space намерена построить роботизированный аванпост в первой точке Лагранжа системы Земля-Луна, которая находится на расстоянии примерно 61 тысяча км от Луны.
Подобный аванпост может помочь с развертыванием системы связи и передачи данных на Луне. У NASA уже есть концепция такого проекта под названием LunaNet. Юрчик хочет, чтобы его аванпост играл ключевую роль в этом проекте.
"Наша база будет узлом или узлами связи в этой сети, как для космических кораблей так и для транспортных средств на поверхности Луны", — говорит Юрчик.
Также роботы смогут проводить наблюдения за Луной и Землей. Дальнейшие планы Quantum Space предполагают создание собственного обслуживающего космического корабля, который сможет проводить заправку и ремонт как самого аванпоста возле Луны, так и других космических кораблей в окололунном пространстве.
"У нас есть уникальное преимущество. Многие компании сейчас думают над постройкой околоземной станции, после выведения МКС из эксплуатации, а мы решили создать роботизированную базу возле Луны", — говорит Юрчик.
Когда это случится?
Первого тестового робота компания Quantum Space отправит к первой точке Лагранжа системы Земля-Луна уже весной 2024 года. Что касается пилотируемых полетов на Луну, то NASA планирует совершить возвращение человека на спутник Земли уже в 2025 году.
Напоминаем, что пока беспилотный полет на Луну откладывается, ведь NASA перенесло запуск самой мощной ракеты в мире.