Компанія пенсіонера зі США побудує біля супутника Землі роботизований аванпост
Нова компанія Quantum Space, яку створив колишній керівник NASA, планує створити біля Місяця флот роботів, які допомагатимуть в освоєнні супутника Землі.
Компанія Quantum Space, яку створив у 2021 році колишній виконувач обов'язків адміністратора NASA Стів Юрчик (наразі на пенсії) заявила про твердий намір взяти участь в освоєнні Місяця. Для цього біля нашого супутника будуть побудовані роботизовані аванпости з роботами-помічниками, які допомагатимуть у створенні мережі зв'язку, у дослідженні поверхні Місяця, у дозаправці космічних кораблів і навіть у збиранні різних конструкцій у навколомісячному просторі, повідомляє The Verge.
Компанію під назвою Quantum Space Стів Юрчик створив ще з трьома підприємцями, щоб встигнути отримати вигоду з освоєння Місяця, яке буде на порядку денному в найближчому майбутньому.
Зважаючи на те, що NASA у межах своєї програми "Артеміда" співпрацює з приватними підрядниками, Стів Юрчик вирішив створити роботів біля Місяця, яких можна буде задіяти в проєктах NASA.
Що хоче створити Юрчик і його компанія біля Місяця?
Компанія Quantum Space має намір побудувати роботизований аванпост у першій точці Лагранжа системи Земля-Луна, яка знаходиться на відстані приблизно 61 тисяча км від Місяця.
Подібний аванпост може допомогти з розгортанням системи зв'язку та передаванням даних на Місяці. NASA вже має концепцію такого проєкту під назвою LunaNet. Юрчик хоче, щоб його аванпост відігравав ключову роль у цьому проєкті.
"Наша база буде вузлом або вузлами зв'язку в цій мережі як для космічних кораблів так і для транспортних засобів на поверхні Місяця", — говорить Юрчик.
Також роботи зможуть проводити спостереження за Місяцем і Землею. Подальші плани Quantum Space припускають створення власного обслуговчого космічного корабля, який зможе проводити заправку та ремонт як власне аванпосту біля Місяця, так й інших космічних кораблів у близькомісячному просторі.
"У нас є унікальна перевага. Багато компаній зараз думають щодо будівництва навколоземної станції, після виведення МКС з експлуатації, а ми вирішили створити роботизовану базу біля Місяця", — говорить Юрчик.
Коли це трапиться?
Першого тестового робота компанія Quantum Space відправить до першої точки Лагранжа системи Земля-Місяць уже навесні 2024 року. Що стосується пілотованих польотів на Місяць, то NASA планує здійснити повернення людини на супутник Землі вже в 2025 році.
Нагадуємо, що поки що безпілотний політ на Місяць відкладається, адже NASA перенесло запуск найпотужнішої ракети у світі.