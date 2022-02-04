Компанія пенсіонера зі США побудує біля супутника Землі роботизований аванпост

Нова компанія Quantum Space, яку створив колишній керівник NASA, планує створити біля Місяця флот роботів, які допомагатимуть в освоєнні супутника Землі.

Компанія Quantum Space, яку створив у 2021 році колишній виконувач обов'язків адміністратора NASA Стів Юрчик (наразі на пенсії) заявила про твердий намір взяти участь в освоєнні Місяця. Для цього біля нашого супутника будуть побудовані роботизовані аванпости з роботами-помічниками, які допомагатимуть у створенні мережі зв'язку, у дослідженні поверхні Місяця, у дозаправці космічних кораблів і навіть у збиранні різних конструкцій у навколомісячному просторі, повідомляє The Verge.

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Компанію під назвою Quantum Space Стів Юрчик створив ще з трьома підприємцями, щоб встигнути отримати вигоду з освоєння Місяця, яке буде на порядку денному в найближчому майбутньому.

Зважаючи на те, що NASA у межах своєї програми "Артеміда" співпрацює з приватними підрядниками, Стів Юрчик вирішив створити роботів біля Місяця, яких можна буде задіяти в проєктах NASA.

Що хоче створити Юрчик і його компанія біля Місяця?

Компанія Quantum Space має намір побудувати роботизований аванпост у першій точці Лагранжа системи Земля-Луна, яка знаходиться на відстані приблизно 61 тисяча км від Місяця.

Подібний аванпост може допомогти з розгортанням системи зв'язку та передаванням даних на Місяці. NASA вже має концепцію такого проєкту під назвою LunaNet. Юрчик хоче, щоб його аванпост відігравав ключову роль у цьому проєкті.

"Наша база буде вузлом або вузлами зв'язку в цій мережі як для космічних кораблів так і для транспортних засобів на поверхні Місяця", — говорить Юрчик.

Також роботи зможуть проводити спостереження за Місяцем і Землею. Подальші плани Quantum Space припускають створення власного обслуговчого космічного корабля, який зможе проводити заправку та ремонт як власне аванпосту біля Місяця, так й інших космічних кораблів у близькомісячному просторі.

[ + – ] Стів Юрчик. У травні 2018 Юрчик став помічником адміністратора NASA. Після відставки Джима Бріденстайна 20 січня 2021 по 30 квітня 2021 він був виконувачем обов'язків адміністратора NASA. Наразі на пенсії Фото: wikipedia

"У нас є унікальна перевага. Багато компаній зараз думають щодо будівництва навколоземної станції, після виведення МКС з експлуатації, а ми вирішили створити роботизовану базу біля Місяця", — говорить Юрчик.

Коли це трапиться?

Першого тестового робота компанія Quantum Space відправить до першої точки Лагранжа системи Земля-Місяць уже навесні 2024 року. Що стосується пілотованих польотів на Місяць, то NASA планує здійснити повернення людини на супутник Землі вже в 2025 році.

Нагадуємо, що поки що безпілотний політ на Місяць відкладається, адже NASA перенесло запуск найпотужнішої ракети у світі.