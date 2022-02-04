Земная вода существовала в Солнечной системе еще до появления самой Земли, - ученые

Французские ученые проанализировали химический состав метеорита, который упал на Землю еще в 1962 году и пришли к выводу, что такая же как на Земле вода существовала в Солнечной системе еще до появления самой планеты.

Группа ученых под руководством Жерома Алеона из Французского национального музея естественной истории выяснила, что изотопы воды в метеорите, который появился во время зарождения Солнечной системы совпадают с изотопами воды, которая есть на Земле, сообщает ScienceAlert.

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Звезда рождается из облака газа и пыли, которое сжимается под действием собственной гравитации. Этот процесс известен как сжатие протозвездной оболочки. Вещество в облаке сжимается в диск, который питает растущую звезду. Все вещество, которое осталось после формирования звезды, создает все остальное в звездной системе — планеты, астероиды, кометы и так далее.

Некоторые из космических камней, которые были созданы в процессе формирования Солнечной системы могут прилететь на Землю. Таким объектом является метеорит Ефремовка, который обнаружили в 1962 году в Казахстане. Он содержит элементы, которым 4,57 млрд лет. Для сравнения, Земля образовалась 4,54 млрд лет назад.

[ + – ] Формирование Солнечной системы. Иллюстрация Фото: Pinterest

Именно этот метеорит Алеон и его коллеги проанализировали снова, чтобы найти признаки содержания воды в нем, используя новые технологии. В частности, они исследовали соотношение изотопов водорода в метеорите. Эти соотношения можно использовать, чтобы найти признаки воды.

В результате исследования метеорита Ефремовка, ученые выяснили, что до появления в Солнечной системе планетеземалей (из которых появляются планеты) в первые 200 тысяч лет существования нашей звездной системы было два больших резервуара газа. И в одном из них было много воды.

Ученые считают, что она появилась в результате притока межзвездного вещества, которое попало в Солнечную систему во время сжатия протозвездной оболочки.

"Эта вода очень похожа на воду на Земле по своему изотопному составу. Это говорит о том, что вода присутствовала в ранней Солнечной системе с самого ее зарождения, то есть еще до того, как сформировалась Земля", — говорит Алеон.

Напоминаем, что недавно ученые предложили неожиданную теорию происхождения воды на Земле. Они считают, что на поверхность вода вышла из глубоких недр нашей планеты.