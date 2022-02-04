Земна вода існувала в Сонячній системі ще до появи власне Землі, — учені

Французькі вчені проаналізували хімічний склад метеорита, який впав на Землю ще в 1962 році та дійшли висновку, що така сама як на Землі вода існувала в Сонячній системі ще до появи власне планети.

Група вчених під керівництвом Жерома Алеона з Французького національного музею природної історії з'ясувала, що ізотопи води у метеориті, що з'явився під час зародження Сонячної системи, збігаються з ізотопами води, яка є на Землі, повідомляє ScienceAlert.

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Зірка народжується з хмари газу та пилу, що стискується під дією власної гравітації. Цей процес відомий як стиснення протозоряної оболонки. Речовина у хмарі стискається в диск, який живить зірку, що росте. Уся речовина, що залишилася після формування зірки, створює все інше у зірковій системі — планети, астероїди, комети тощо.

Деякі з космічних каменів, які були створені в процесі формування Сонячної системи, можуть прилетіти на Землю. Таким об'єктом є метеорит Єфремівка, який виявили у 1962 році в Казахстані. Він містить елементи, яким 4,57 млрд років. Для порівняння, Земля утворилася 4,54 млрд років тому.

[ + – ] Формування Сонячної системи. Ілюстрація Фото: Pinterest

Саме цей метеорит Алеон і його колеги проаналізували знову, щоб знайти ознаки вмісту води в ньому, використовуючи нові технології. Зокрема, вони досліджували співвідношення ізотопів водню у метеориті. Ці співвідношення можна використовувати для виявлення ознак води.

Унаслідок дослідження метеорита Єфремівка, вчені з'ясували, що до появи в Сонячній системі планетеземалей (з яких з'являються планети) у перші 200 тисяч років існування нашої зіркової системи було два великі резервуари газу. І в одному з них було багато води.

Учені вважають, що вона з'явилася внаслідок припливу міжзоряної речовини, яка потрапила в Сонячну систему під час стиснення протозіркової оболонки.

"Ця вода дуже схожа на воду на Землі за своїм ізотопним складом. Це говорить про те, що вода була присутня в ранній Сонячній системі із самого її зародження, тобто ще до того, як сформувалася Земля", — говорить Алеон.

Нагадуємо, що нещодавно вчені запропонували несподівану теорію походження води на Землі. Вони вважають, що на поверхню вода вийшла з глибоких надр нашої планети.