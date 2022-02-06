Кишечные микробы могут вызывать ожирение: ученые выяснили, как это происходит

Ученые обнаружили молекулу, которая связывает микробы в кишечнике человека и уровнем жира в человеческом теле.

По словам исследователей из Университета Эмори, США, на увеличение веса у человека могут влиять гены, окружающая среда, питание, а также микробный состав нашего кишечника. Пока что связь межу микробами и ожирением явно была выражена только в лабораторных условиях у мышей. Но похожие процессы скорее всего происходят и у людей, сообщает ScienceAlert.

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В рамках предыдущих исследований ученые из Университета Эмори выяснили, что примерно 10% циркулирующих в теле метаболических молекул связаны с микробиомом кишечника. Во время нового эксперимента, который проводился на мышах, ученые обнаружили у животных молекулу дельта-валеробетаин, которая подверглась влиянию микробов из кишечника. Оказалось, что эта молекула снижает уровень карнитина.

Карнитин и его роль

"Карнитин в организме человека помогает передавать молекулы жира в митохондрии, где они расщепляются, чтобы превратится в энергию, питающую клетки. Когда мышей с дельта-валеробетаином кормили более жирной едой, они не могли эффективно расщеплять жир без достаточного количества карнитина. Поэтому мыши набрали вес и накопили больше жира в печени", — говорит Кен Лю из Университета Эмори.

У страдающих ожирением людей дельта-валеробетаина больше

Хотя ученые и не смогли напрямую показать действие этого механизма у людей, согласно их выводам, точно существует связь между уровнем дельта-валеробетаина, карнитина и жира в организме. Например, у нескольких сотен людей с избыточным весом ученые обнаружили повышение уровня дельта-валеробетаина в крови на 40%, по сравнению с теми, кто не страдает ожирением.

По словам ученых, некоторые виды микробов в нашем кишечнике могут производить больше дельта-валеробетаина, чем другие. Таким образом микробиом кишечника влияет на наш вес. А на сам состав кишечника влияют питание, окружающая среда и лекарства, которые мы принимаем.

В другом исследовании ученые выяснили, что дельта-валеробетаин также присутствует в мясе и молоке, и возможно, он играет свою роль в снижении жизнеспособности раковых клеток.

"Дельта-валеробетаин может оказывать как положительный, так и негативный эффект на здоровье человека", — говорит Кен Лю.

По словам Лю, возможно млекопитающие в ходе эволюции приспособились к использованию дельта-валеробетаина, как средства, которое помогает накопить жир, когда еды недостаточно. Но требуются дополнительные исследования, чтобы понять связь микробиома кишечника и ожирения у людей.

Напоминаем, что ученые выяснили, что микробиом кишечника может менять эффект некоторых лекарств. Все дело в том, что микробы в нашем кишечнике "складируют" вещества из лекарственных препаратов.