Кишкові мікроби можуть спричинити ожиріння: вчені з'ясували, як це відбувається

Вчені виявили молекулу, яка пов'язує мікроби у кишечнику людини та рівнем жиру в людському тілі.

За словами дослідників з Університету Еморі, США, на збільшення ваги у людини можуть впливати гени, довкілля, харчування, мікробний склад нашого кишечника. Поки що зв'язок між мікробами та ожирінням явно був виражений лише в лабораторних умовах у мишей. Але схожі процеси, швидше за все, відбуваються і у людей, повідомляє ScienceAlert.

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В рамках попередніх досліджень вчені з Університету Еморі з'ясували, що приблизно 10% метаболічних молекул, що циркулюють у тілі, пов'язані з мікробіомом кишечника. Під час нового експерименту, який проводився на мишах, вчені виявили у тварин молекулу дельта-валеробетаїну, яка зазнала впливу мікробів із кишечника. Виявилося, що ця молекула знижує рівень карнітину.

Карнітін та його роль

"Карнітин в організмі людини допомагає передавати молекули жиру в мітохондрії, де вони розщеплюються, щоб перетворитися на енергію, що живить клітини. Коли мишей з дельта-валеробетаїном годували жирнішою їжею, вони не могли ефективно розщеплювати жир без достатньої кількості карнітину. Тому миші набрали вагу і накопичили більше жиру в печінці", — говорить Кен Лю з Університету Еморі.

У людей, які страждають на ожиріння, дельта-валеробетаїну більше

Хоча вчені і не змогли безпосередньо показати дію цього механізму у людей, згідно з їхніми висновками, існує зв'язок між рівнем дельта-валеробетаїну, карнітину і жиру в організмі. Наприклад, у кількох сотень людей із надмірною вагою вчені виявили підвищення рівня дельта-валеробетаїну в крові на 40%, порівняно з тими, хто не страждає на ожиріння.

За словами вчених, деякі види мікробів у нашому кишечнику можуть виробляти більше дельта-валеробетаїну, ніж інші. Таким чином, мікробіом кишечника впливає на нашу вагу. А на сам склад кишечника впливають харчування, навколишнє середовище та ліки, які ми приймаємо.

В іншому дослідженні вчені з'ясували, що дельта-валеробетаїн також присутній у м'ясі та молоці, і можливо, він відіграє свою роль у зниженні життєздатності ракових клітин.

"Дельта-валеробетаїн може мати як позитивний, так і негативний ефект на здоров'я людини", — говорить Кен Лю.

За словами Лю, можливо, ссавці в ході еволюції пристосувалися до використання дельта-валеробетаїну, як засобу, який допомагає накопичити жир, коли їжі недостатньо. Але потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти зв'язок мікробіоми кишечника та ожиріння у людей.

Нагадуємо, що вчені з'ясували, що мікробіом кишечника може змінювати ефект деяких ліків. Справа в тому, що мікроби в нашому кишечнику "складують" речовини з лікарських препаратів.