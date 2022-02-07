Ученые рассказали, почему кошки так много спят

Четырехлапые пушистики известны своей любовью ко сну, что вызывает у их владельцев переживания. Но, как отмечают эксперты, волноваться не стоит за исключением нескольких причин.

У домашних кошек замечательная жизнь. Им не нужно беспокоиться о поиске еды, они получают внимание, заботу и много спят, а иногда даже слишком много, пишет Daily Paws.

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Но действительно ли котам нужно столько сна? И не вредно ли это? Исследователи представили 7 причин, по которым кошки могут много спать, и рассказали, нормально ли это.

1. Ночной образ жизни

[ + – ] Одна из причин, по которой ваш пушистый друг много спит днем, может заключаться в том, что ночью он охотится на воображаемых мышей

Одна из причин, по которой ваш пушистый друг много спит днем, может заключаться в том, что ночью он охотится на воображаемых мышей.

Древние кошки вели в основном ночной или сумеречный образ жизни. Однако у большинства одомашненных кошек такой же график, как и у людей, они спят большую часть ночью и общаются с нами днем. Но также не исключено, что ваш питомец придерживается своих древних корней, ночью ведет себя как хищник, а днем отсыпается.

2. Экономия энергии

[ + – ] Как и многие хищники, коты сохраняют энергию, отдыхая или спя

Коты — хищные животные. Как и многие хищники, они сохраняют энергию, отдыхая или спя, и накапливают ее для тех периодов времени, когда они будут охотиться больше всего. Так что в этом случае беспокоиться не стоит.

3. Не сон, а отдых

[ + – ] Иногда четырехлапые могут не спать, а просто отдыхать или дремать

Не всякий сон — крепкий. Иногда четырехлапые просто берут короткую передышку и отдыхают или дремлют. При этом их глаза могут быть частично или даже полностью закрыты, но уши или хвост все еще время от времени будут двигаться. Скорее всего, они прислушиваются к окружающей обстановке, готовясь в любой момент к действию, а вовсе не глубоко спят.

4. Стресс

[ + – ] Прятаться и проявлять меньшую активность — это способы, которые кошки используют, когда они напуганы или испытывают стресс

Прятаться и проявлять меньшую активность — характерное поведение кошек, когда они напуганы или испытывают стресс. Если ваша кошка избегает членов семьи, прячется во время грозы или проявляет беспокойство, когда вас нет дома, возможно, у нее сильный стресс. В результате большее количество сна может быть средством его преодоления. В таком случае, лучше всего проконсультироваться с ветеринаром.

5. Скука

[ + – ] Когда котам нечем заняться и никто их не развлекает, они могут от скуки пойти спать

Когда котам нечем заняться и никто их не развлекает, они могут от скуки пойти спать. Есть много способов обогатить жизнь вашей кошки, чтобы избавить ее от скуки. Например, вы могли бы построить своей кошке катио — безопасное открытое пространство для питомца, или же несколько полок для лазания. Если ваши строительные навыки или финансы не позволяют решить эту задачу, то более простой способ занять кошку — предоставить ей больше игрушек.

Предлагайте своей кошке три разных вида игрушек в день. Понаблюдайте, с чем она играет больше всего, а затем купите эти типы игрушек в разных стилях или цветах.

6. Боль или дискомфорт

[ + – ] Если у вашего питомца избыточный вес, он может быть не в состоянии много передвигаться, поэтому отдает предпочтение сну и отдыху

Пушистики прячутся, много спят и менее активны, когда они больны или плохо себя чувствуют. Если ваша кошка проводит большую часть времени под кроватью или высоко на кошачьем дереве, возможно, ей больно или некомфортно.

Если у вашего питомца избыточный вес, он может быть не в состоянии много передвигаться, поэтому отдает предпочтение сну и отдыху. Ожирение у кошек — серьезная проблема, которая может привести к болям при движении или эндокринным заболеваниям, требующим пожизненного лечения.

Если вы заметили, что ваш кот значительно увеличился в весе и ему трудно передвигаться, запишитесь на прием к ветеринару.

7. Дело не в кошке, а в вас

[ + – ] Возможно, ваша кошка спит не слишком много, просто это вы спите слишком мало

Правильный сон важен для иммунной системы и общего состояния здоровья. И кошки, похоже, отлично об этом знают. Возможно, ваша кошка спит не слишком много, просто это вы спите слишком мало.

Спать до 20 часов в сутки — это нормально и даже полезно для вашего любимца. Так что лучше разделите эту участь вместе с ним и побольше отдыхайте.