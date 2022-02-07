Ученые рассказали, почему кошки так много спят
Четырехлапые пушистики известны своей любовью ко сну, что вызывает у их владельцев переживания. Но, как отмечают эксперты, волноваться не стоит за исключением нескольких причин.
У домашних кошек замечательная жизнь. Им не нужно беспокоиться о поиске еды, они получают внимание, заботу и много спят, а иногда даже слишком много, пишет Daily Paws.
Но действительно ли котам нужно столько сна? И не вредно ли это? Исследователи представили 7 причин, по которым кошки могут много спать, и рассказали, нормально ли это.
1. Ночной образ жизни
Одна из причин, по которой ваш пушистый друг много спит днем, может заключаться в том, что ночью он охотится на воображаемых мышей.
Древние кошки вели в основном ночной или сумеречный образ жизни. Однако у большинства одомашненных кошек такой же график, как и у людей, они спят большую часть ночью и общаются с нами днем. Но также не исключено, что ваш питомец придерживается своих древних корней, ночью ведет себя как хищник, а днем отсыпается.
2. Экономия энергии
Коты — хищные животные. Как и многие хищники, они сохраняют энергию, отдыхая или спя, и накапливают ее для тех периодов времени, когда они будут охотиться больше всего. Так что в этом случае беспокоиться не стоит.
3. Не сон, а отдых
Не всякий сон — крепкий. Иногда четырехлапые просто берут короткую передышку и отдыхают или дремлют. При этом их глаза могут быть частично или даже полностью закрыты, но уши или хвост все еще время от времени будут двигаться. Скорее всего, они прислушиваются к окружающей обстановке, готовясь в любой момент к действию, а вовсе не глубоко спят.
4. Стресс
Прятаться и проявлять меньшую активность — характерное поведение кошек, когда они напуганы или испытывают стресс. Если ваша кошка избегает членов семьи, прячется во время грозы или проявляет беспокойство, когда вас нет дома, возможно, у нее сильный стресс. В результате большее количество сна может быть средством его преодоления. В таком случае, лучше всего проконсультироваться с ветеринаром.
5. Скука
Когда котам нечем заняться и никто их не развлекает, они могут от скуки пойти спать. Есть много способов обогатить жизнь вашей кошки, чтобы избавить ее от скуки. Например, вы могли бы построить своей кошке катио — безопасное открытое пространство для питомца, или же несколько полок для лазания. Если ваши строительные навыки или финансы не позволяют решить эту задачу, то более простой способ занять кошку — предоставить ей больше игрушек.
Предлагайте своей кошке три разных вида игрушек в день. Понаблюдайте, с чем она играет больше всего, а затем купите эти типы игрушек в разных стилях или цветах.
6. Боль или дискомфорт
Пушистики прячутся, много спят и менее активны, когда они больны или плохо себя чувствуют. Если ваша кошка проводит большую часть времени под кроватью или высоко на кошачьем дереве, возможно, ей больно или некомфортно.
Если у вашего питомца избыточный вес, он может быть не в состоянии много передвигаться, поэтому отдает предпочтение сну и отдыху. Ожирение у кошек — серьезная проблема, которая может привести к болям при движении или эндокринным заболеваниям, требующим пожизненного лечения.
Если вы заметили, что ваш кот значительно увеличился в весе и ему трудно передвигаться, запишитесь на прием к ветеринару.
7. Дело не в кошке, а в вас
Правильный сон важен для иммунной системы и общего состояния здоровья. И кошки, похоже, отлично об этом знают. Возможно, ваша кошка спит не слишком много, просто это вы спите слишком мало.
Спать до 20 часов в сутки — это нормально и даже полезно для вашего любимца. Так что лучше разделите эту участь вместе с ним и побольше отдыхайте.