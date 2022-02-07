Учені розповіли, чому кішки так багато сплять

Чотирьохлапі пухнастики відомі своєю любов'ю до сну, що викликає у їхніх власників переживання. Але, як зазначають експерти, хвилюватися не варто, за винятком кількох причин.

У домашніх котів чудове життя. Їм не потрібно турбуватися про пошук їжі, вони отримують увагу, турботу та багато сплять, а іноді навіть надто багато, пише Daily Paws.

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Але чи справді котам потрібно стільки сну? І чи не шкідливо це? Дослідники представили 7 причин, з яких кішки можуть багато спати, і розповіли, чи це нормально.

1. Нічний спосіб життя

[ + – ] Одна з причин, через яку ваш пухнастий друг багато спить вдень, може полягати в тому, що вночі він полює на уявних мишей

Одна з причин, через яку ваш пухнастий друг багато спить вдень, може полягати в тому, що вночі він полює на уявних мишей.

Стародавні кішки вели переважно нічний чи сутінковий спосіб життя. Однак у більшості одомашнених кішок такий же графік, як і в людей, вони сплять більшу частину вночі та спілкуються з нами вдень. Але також не треба заперечувати, що ваш вихованець дотримується свого давнього коріння, вночі поводиться як хижак, а вдень відсипається.

2. Економія енергії

[ + – ] Як і більшість хижаків, коти зберігають енергію, відпочиваючи або уві сні

Коти — хижі тварини. Як і більшість хижаків, вони зберігають енергію, відпочиваючи або уві сні, і накопичують її для тих періодів часу, коли вони полюватимуть найбільше. Тож у цьому випадку турбуватися не варто.

3. Не сон, а відпочинок

[ + – ] Іноді чотирилапі можуть не спати, а просто відпочивати чи спати.

Не всякий сон міцний. Іноді чотирилапі просто беруть короткий перепочинок і відпочивають або сплять. При цьому їхні очі можуть бути частково або навіть повністю закриті, але вуха чи хвіст усе ще час від часу рухатимуться. Швидше за все, вони прислухаються до навколишнього оточення, готуючись будь-якої миті до дії, а не глибоко сплять.

4. Стрес

[ + – ] Сховатися і проявляти меншу активність — це способи, які кішки використовують, коли вони налякані або відчувають стрес

Сховатися і проявляти меншу активність — характерна поведінка кішок, коли вони налякані або відчувають стрес. Якщо ваша кішка уникає членів сім'ї, ховається під час грози або проявляє занепокоєння, коли вас немає вдома, можливо, у неї сильний стрес. Зрештою більша кількість сну може бути засобом його подолання. У такому разі, найкраще проконсультуватися із ветеринаром.

5. Нудьга

[ + – ] Коли котам нічим зайнятися і ніхто їх не розважає, вони можуть від нудьги піти спати

Коли котам немає чим зайнятися і ніхто їх не розважає, вони можуть від нудьги піти спати. Є багато способів збагатити життя вашої кішки, щоб позбавити її від нудьги. Наприклад, ви могли б побудувати своїй кішці катіо — безпечний відкритий простір для вихованця, або кілька полиць для лазіння. Якщо ваші будівельні навички або фінанси не дозволяють вирішити це завдання, то більш простий спосіб зайняти кішку — надати їй більше іграшок.

Пропонуйте своїй кішці три різні види іграшок на день. Поспостерігайте, з чим вона грає найбільше, а потім купіть ці типи іграшок у різних стилях чи кольорах.

6. Біль чи дискомфорт

[ + – ] Якщо у вашого вихованця надмірна вага, він може бути не в змозі багато пересуватися, тому віддає перевагу сну та відпочинку

Пухнастики ховаються, багато сплять і менш активні, коли вони хворі чи погано почуваються. Якщо ваша кішка проводить більшу частину часу під ліжком або високо на котячому дереві, можливо, їй боляче чи некомфортно.

Якщо у вашого вихованця надмірна вага, він може бути не в змозі багато пересуватися, тому віддає перевагу сну та відпочинку. Ожиріння у кішок — серйозна проблема, яка може призвести до болю під час руху або ендокринних захворювань, що потребують довічного лікування.

Якщо ви помітили, що ваш кіт значно збільшився у вазі, і йому важко пересуватися, запишіться на прийом до ветеринара.

7. Справа не в кішці, а у вас

[ + – ] Можливо, ваша кішка спить не надто багато, просто це ви спите надто мало

Правильний сон важливий для імунної системи та загального стану здоров'я. І кішки, схоже, добре про це знають. Можливо, ваша кішка спить не надто багато, просто це ви спите надто мало.

Спати до 20 годин на добу — це нормально і навіть корисно для вашого улюбленця. Тож краще розділіть цю долю разом із ним і більше відпочивайте.