На Земле оказалось меньше воды, чем предполагалось: все дело в ледниках

Если расчеты на основании спутниковых данных действительно подтвердятся, прогноз подъема уровня вод мирового океана нужно будет пересмотреть.

Мировые ледники играют важную роль, особенно в условиях, когда изменение климата продолжает влиять на мир, в котором мы живем. Таяние ледников в результате глобального потепления приводит к повышению уровня моря и сокращению количества доступной пресной воды, пишет Inverse.

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Новое исследование ученых показало, что большинство ледников Земли содержат меньше льда, чем считалось ранее, что может означать сокращение поставок пресной питьевой воды миллионам людей по всему миру.

Что выяснили ученые?

С помощью новых методов спутниковой съемки ученые измерили толщину и движение более 250 тыс. горных ледников. По оценкам экспертов, уровень моря повысится на 25 см, что на 20% меньше, чем считалось ранее.

[ + – ] По оценкам экспертов, уровень моря повысится на 25 см, что на 20 % меньше, чем считалось ранее

Исследователи обнаружили, что ледники с наибольшим количеством льда находятся в Арктике, Северной Америке и Антарктиде, а с наименьшим в горах Азии, на их долю приходилось всего 7% от общего объема ледникового льда в мире. Также они выяснили, что в Гималаях содержится на 37% больше льда, чем было обнаружено предыдущими исследованиями, а в Андах и Южной Америке — на 27% меньше.

Знание того, сколько льда содержится в мировых ледниках, имеет решающее значение для понимания того, как таяние ледников будет способствовать повышению уровня моря в условиях изменения климата.

Наиболее важный аспект этого исследования заключается в том, что в нем содержатся основные оценки объема льда в регионах, где люди полагаются на ледники, снабжающих реки и обеспечивающих питьевой водой миллионов людей, живущих поблизости.

К какому выводу пришли эксперты?

[ + – ] Знание того, сколько льда содержится в мировых ледниках, имеет решающее значение для понимания того, как таяние ледников будет способствовать повышению уровня моря в условиях изменения климата

"Важный вывод проведенного исследования заключается в том, что в низких широтах, в основном в Южной Америке, льда становится все меньше", — рассказала геолог Бетан Дэвис из Лондонского университета.

Ледники, расположенные высоко в регионе Андрес в Южной Америке, представляют собой горные "водонапорные башни", которые обеспечивают питьевой водой населенные пункты, расположенные ниже по течению.

Например, в Ла-Пасе (Боливия), проживает более 2 миллионов жителей, которые полагаются на горную воду. Эти андские ледники не так велики, как ледники в Антарктиде, поэтому они могут не вносить большого вклада в повышение уровня моря. Тем не менее, сокращение ледников может иметь разрушительные последствия для выживания сообществ, живущих поблизости.

Как отмечают ученые, оценка исследования, согласно которой ледники планеты содержат меньше льда, чем считалось ранее, в значительной степени связана с корректировкой способа расчета объема льда, а не с конкретным определением того, что лед тает быстрее. Если ученые подтвердят расчеты на основании спутниковых данных, прогноз подъема уровня вод мирового океана нужно будет пересмотреть.

[ + – ] Если ученые подтвердят расчеты на основании спутниковых данных, прогноз подъема уровня вод мирового океана нужно будет пересмотреть

Кроме того, исследователи отмечают, что в местах с наибольшими объемами льда и, соответственно, с наибольшим вкладом ледников в повышение уровня моря все еще останется много льда даже через 200 лет.

Также ученые настаивают на дополнительных наблюдениях за ледниками в таких регионах, как Анды, Гималаи и Российская Арктика, где находится 18 % от общего объема мирового ледникового льда. Эти наблюдения будут необходимы для оценки того, на какой объем воды могут рассчитывать люди, живущие в этих районах, поскольку ледники сокращаются из-за изменения климата.

Напомним, что в ходе недавнего исследования эксперты пришли к выводу, что самый высокий ледник на Эвересте тает невероятно большими темпами. Ледник, находящийся на высоте около 7 906 м над уровнем моря, уменьшается почти в 80 раз быстрее, чем образовался.