На Землі виявилося менше води, ніж передбачалося: вся справа у льодовиках

Якщо розрахунки на підставі супутникових даних дійсно підтвердяться, прогноз зростання рівня вод світового океану потрібно буде переглянути.

Світові льодовики відіграють важливу роль, особливо в умовах, коли зміна клімату продовжує впливати на світ, де ми живемо. Танення льодовиків у результаті глобального потепління призводить до підвищення рівня моря та скорочення кількості доступної прісної води, пише Inverse.

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Нове дослідження вчених показало, що більшість льодовиків Землі містять менше льоду, ніж вважалося раніше, що може означати скорочення постачання прісної питної води мільйонам людей у всьому світі.

Що з'ясували вчені?

За допомогою нових методів супутникової зйомки вчені виміряли товщину та рух понад 250 тис. гірських льодовиків. За оцінками експертів, рівень моря підвищиться на 25 см, що на 20% менше, ніж уважалося раніше.

[ + – ] За оцінками експертів, рівень моря підвищиться на 25 см, що на 20% менше, ніж вважалося раніше

Дослідники виявили, що льодовики з найбільшою кількістю льоду розташовані в Арктиці, Північній Америці та Антарктиді, а з найменшою — у горах Азії, на їхню частку припадало лише 7% від загального обсягу льодовикового льоду у світі. Також вони з'ясували, що в Гімалаях міститься на 37% більше льоду, ніж було виявлено попередніми дослідженнями, а в Андах та Південній Америці – на 27% менше.

Знання того, скільки льоду міститься у світових льодовиках, має вирішальне значення для розуміння того, як танення льодовиків сприятиме підвищенню рівня моря в умовах зміни клімату.

Найважливіший аспект цього дослідження полягає в тому, що в ньому містяться основні оцінки обсягу льоду в регіонах, де люди покладаються на льодовики, що забезпечують річки та забезпечують питною водою мільйони людей, котрі живуть поблизу.

Якого висновку дійшли експерти?

[ + – ] Знання того, скільки льоду міститься у світових льодовиках, має вирішальне значення для розуміння того, як танення льодовиків сприятиме підвищенню рівня моря в умовах зміни клімату.

"Важливий висновок проведеного дослідження полягає в тому, що в низьких широтах, в основному в Південній Америці, льоду стає все менше", — розповіла геолог Бетан Девіс із Лондонського університету.

Льодовики, розташовані високо в регіоні Андрес в Південній Америці, є гірськими "водонапірними вежами", які забезпечують питною водою населені пункти, розташовані нижче за течією.

Наприклад, у Ла-Пасі (Болівія) проживає понад 2 мільйони жителів, які покладаються на гірську воду. Ці андські льодовики не такі великі, як льодовики в Антарктиді, тому вони можуть не робити великого внеску в підвищення рівня моря. Тим не менш, скорочення льодовиків може мати руйнівні наслідки для виживання угруповань, що живуть поблизу.

Як зазначають вчені, оцінка дослідження, згідно з якою льодовики планети містять менше льоду, ніж вважалося раніше, значною мірою пов'язана з коригуванням способу розрахунку обсягу льоду, а не з конкретним визначенням того, що лід тане швидше. Якщо вчені підтвердять розрахунки на підставі супутникових даних, прогноз зростання рівня вод світового океану потрібно буде переглянути.

[ + – ] Якщо вчені підтвердять розрахунки на підставі супутникових даних, прогноз підвищення рівня вод світового океану потрібно буде переглянути

Крім того, дослідники зазначають, що в місцях з найбільшими обсягами льоду і, відповідно, з найбільшим внеском льодовиків у підвищення рівня моря все ще залишиться багато льоду навіть через 200 років.

Також учені наполягають на додаткових спостереженнях за льодовиками в таких регіонах як Анди, Гімалаї та Російська Арктика, де розташовано 18% від загального обсягу світового льодовикового льоду. Ці спостереження будуть необхідні для оцінки того, на який обсяг води можуть розраховувати люди, котрі живуть у цих районах, оскільки льодовики скорочуються через зміну клімату.

Нагадаємо, що в ході недавнього дослідження експерти дійшли висновку, що найвищий льодовик на Евересті тане неймовірно великими темпами. Льодовик, що розташований на висоті близько 7906 м над рівнем моря, зменшується майже у 80 разів швидше, ніж утворився.