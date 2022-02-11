Секреты царского некрополя. Археологи нашли тайник среди группы египетских гробниц (фото)

Всего в этом тайнике находится около 370 керамических сосудов большого размера, тщательно сложенных в 14 слоев один над другим. В каждом из них имеется от 7 до 52 горшков.

В ходе своих недавних раскопок в некрополе Абусир, расположенном в 25 км от Каира ученые из Пражского университета обнаружили тайник с материалами для бальзамирования, датируемый VI в. до н.э, пишет Arkeonews.

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Тайник был найден в группе больших шахтных гробниц, расположенных в западной части некрополя размером 5,3 х 5,3 м и глубиной более 14 м. Обнаруженная учеными находка содержит уникальные материалы для бальзамирования. Всего в тайнике находится 370 керамических сосудов большого размера, тщательно сложенных в 14 слоев один над другим, в каждой из которых имеется от 7 до 52 горшков. В этих горшках содержатся остатки материалов, которые использовались в процессе мумификации.

[ + – ] Раскопки в шахтной гробнице

Также исследователи нашли 4 пустых известняковых сосуда канопа с выгравированными иероглифическим текстом с именем человека по имени Вахибре. Канопа — ритуальный сосуд в форме человеческой или звериной головы, который использовался древними египтянами во время процесса мумификации для хранения и сохранения внутренностей их владельца.

Согласно надписанным текстам, сосуды с канопами принадлежали некоему Вахибре Меринету, сыну госпожи Иртуру. Хотя с этого периода известен ряд высокопоставленных лиц с таким именем, ни один из них не может быть идентифицирован как владелец этих сосудов с канопами, поскольку у их матерей другие имена.

[ + – ] Обнаруженные керамические сосуды

Судя по размерам тайника и, главным образом, по размерам и расположению соседней гробницы, владелец гробницы (и сами гробницы), скорее всего, принадлежали к высокопоставленным лицам своего времени, вместе со своими ближайшими соседями по кладбищу — знаменитым адмиралом Уджагорреснетом и генералом Менехибнекау.

Ученые отмечают, что в скором времени займутся исследованием и анализом содержимого керамических сосудов с использованием современных научных методов.

[ + – ] Емкость по форме напоминающая иероглифический знак "сердце", который использовался во время церемонии бальзамирования

Напомним, что недавно в древнеегипетском городе Атрибис археологи нашли 18 тыс. глиняных табличек. Как оказалось, древние египтяне использовали их для введения разных записей, написания личных писем и списков. В этих табличках они записывали перечень продуктов, разных записей из школы, а также изображения самих людей, божеств и геометрических фигур.