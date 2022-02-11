Секрети царського некрополя. Археологи знайшли схованку серед групи єгипетських гробниць (фото)

Усього в цій схованці перебуває близько 370 керамічних посудин великого розміру, ретельно складених у 14 шарів один над одним. У кожному з них є від 7 до 52 горщиків.

У ході своїх недавніх розкопок у некрополі Абусир, розташованому на відстані 25 км від Каїра, вчені з Празького університету виявили схованку з матеріалами для бальзамування, що датується VI ст. до н.е., пише Arkeonews.

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Схованку було знайдено в групі великих шахтних гробниць, розташованих у західній частині некрополя розміром 5,3 х 5,3 м та глибиною понад 14 м. Виявлена вченими знахідка містить унікальні матеріали для бальзамування. Всього в схованці перебуває 370 керамічних посудин великого розміру, ретельно складених у 14 шарів один над одним, у кожному з яких є від 7 до 52 горщиків. У цих горщиках містяться залишки матеріалів, які використовувалися в процесі муміфікації.

[ + – ] Розкопки в шахтній гробниці

Також дослідники знайшли 4 порожні вапнякові посудини канопа з вигравіруваним ієрогліфічним текстом із ім'ям людини на ім'я Вахібре. Канопа — ритуальна посудина у формі людської або звіриної голови, яка використовувалася стародавніми єгиптянами під час процесу муміфікації для зберігання та збереження нутрощів їхнього власника.

Згідно з надписаними текстами, судини з канопами належали якомусь Вахібрі Мерінету, синові пані Іртуру. Хоча з цього періоду відома низка високопоставлених осіб із таким ім'ям, жодна з них не може бути ідентифікована як власниця цих посудин із канопами, оскільки в матерів інші імена.

[ + – ] Виявлені керамічні посудини

Судячи з розмірів схованки і, головним чином, за розмірами та розташуванням сусідньої гробниці, власник гробниці (і самі гробниці), швидше за все, належали до високопосадовців свого часу, разом зі своїми найближчими сусідами на цвинтарі — знаменитим адміралом Уджагорреснетом і генералом Менехібнекау.

Учені відзначають, що незабаром займуться дослідженням і аналізом вмісту керамічних посудин із використанням сучасних наукових методів.

[ + – ] Ємність формою нагадує ієрогліфічний знак "серце", який використовувався під час церемонії бальзамування

Нагадаємо, що нещодавно в давньоєгипетському місті Атрібіс археологи знайшли 18 тис. глиняних табличок. Як виявилося, стародавні єгиптяни використовували їх для ведення різних записів, написання особистих листів і списків. У цих табличках вони записували перелік продуктів, різних записів зі школи, а також зображення самих людей, божеств і геометричних фігур.