Судини виснажуються і не можуть нас захищати: знайдено причину затяжного COVID-19

У недавньому дослідженні вченим вдалося виявити можливу причину виникнення затяжної версії захворювання. Хвороба ще мало вивчена і нові дані можуть стати порятунком для мільйонів.

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Дублінські вчені зробили цікаве відкриття, пов'язане із затяжним COVID-19, зокрема з його прикрим симптомом, відомим як "затуманення розуму". Деякі люди, навіть оговтавшись від початкової інфекції, відчувають затяжні симптоми, такі як забудькуватість і труднощі з концентрацією уваги, які можуть зберігатися протягом тривалого часу. І, згідно з висновками вчених, затяжний COVID-19 робить щось незвичайне з нашими судинами, порушуючи їхню роботу, пише Medical Xpress.

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Дослідники вивчили 32 людини, які відновилися після COVID-19, і виявили щось незвичайне в кровоносних судинах у мозку тих, хто страждав від затуманеного розуму. Ці судини були більш "дірявими", ніж зазвичай, що було серйозною ознакою запалення. Захисний бар'єр у їхньому мозку працював не так добре, як мав би, дозволяючи проникати в мозок різним шкідливим речовинам і захворюванням. Приблизно в половини цих пацієнтів були проблеми з пам'яттю, прийняттям рішень і мовленням.

Команда дослідників використовувала аналізи крові та сканування мозку, щоб виявити ці проблеми. Вони заявляють, що метод, який вони використовували для виявлення витоку крові в судинах мозку, може бути також використаний для виявлення подібних проблем у людей з іншими неврологічними проблемами, наприклад, у тих, хто переніс інсульт або пережив рак мозку. Це означає, що вони зможуть раніше виявляти подібні проблеми у людей, які одужують після різних вірусів, не обмежуючись діагностикою наслідків COVID-19.

Дослідження вчених є черговим доказом того, що наслідки затяжного COVID-19 не є вигадкою. Це цілком реальна проблема, від якої може страждати величезна кількість людей, навіть не підозрюючи про це. У майбутньому вчені планують розширити свої дослідження і включити в них більше пацієнтів. Це тільки початок, і їм ще багато чого належить дізнатися. Надалі вдосконалення цього методу виявлення може призвести до поліпшення методів запобігання хворобам, оскільки зараз лікарі можуть тільки усувати симптоми, не маючи можливості вилікувати багато захворювань на ранніх стадіях.

Для пацієнтів, які страждають від затяжного COVID-19, це дослідження є своєрідним маяком надії, не тільки підтверджуючи реальність їхнього становища, а й відкриваючи шлях до нових способів лікування та відновлення після таких серйозних і підступних захворювань.

Раніше Фокус писав про те, чи загрожує новий штам коронавірусу Пірола черговою пандемією. Пандемія Covid-19 завершилася вже давно, але вірус, що мутує знову і знову, досі не послаблює свою присутність, вкотре явивши на світ потенційно небезпечний варіант.

Також Фокус писав про те, що постковідний синдром може зовсім не бути пов'язаний з коронавірусом. Дослідники кажуть, що "довгий" ковід може бути викликаний зовсім іншим вірусом.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.