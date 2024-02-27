Сосуды истощаются и не могут нас защищать: найдена причина затяжного COVID-19

В недавнем исследовании ученым удалось обнаружить возможную причину возникновения затяжной версии заболевания. Болезнь еще мало изучена и новые данные могут стать спасением для миллионов.

Related video

Дублинские ученые сделали интересное открытие, связанное с затяжным COVID-19, в частности с его досадным симптомом, известным как "затуманенность разума". Некоторые люди, даже оправившись от первоначальной инфекции, испытывают затяжные симптомы, такие как забывчивость и трудности с концентрацией внимания, которые могут сохраняться в течение длительного времени. И, согласно выводам ученых, затяжной COVID-19 делает нечто необычное с нашими сосудами, нарушая их работу, пишет Medical Xpress.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Исследователи изучили 32 человека, восстановившихся после COVID-19, и обнаружили нечто необычное в кровеносных сосудах в мозге тех, кто страдал от затуманенного разума. Эти сосуды были более "дырявыми", чем обычно, что являлось серьезным признаком воспаления. Защитный барьер в их мозге работал не так хорошо, как должен был, позволяя проникать в мозг различным вредным веществам и заболеваниям. Примерно у половины этих пациентов были проблемы с памятью, принятием решений и речью.

Команда исследователей использовала анализы крови и сканирование мозга, чтобы обнаружить эти проблемы. Они заявляют, что метод, который они использовали для обнаружения утечки крови в сосудах мозга, может быть также использован для выявления подобных проблем у людей с другими неврологическими проблемами, например, у тех, кто перенес инсульт или пережил рак мозга. Это означает, что они смогут раньше выявлять подобные проблемы у людей, выздоравливающих после различных вирусов, не ограничиваясь диагностикой последствий COVID-19.

Исследование ученых является очередным доказательством того, что последствия затяжного COVID-19 не являются выдумкой. Это вполне реальная проблема, от которой может страдать огромное количество людей, даже не подозревая об этом. В будущем ученые планируют расширить свои исследования и включить в них больше пациентов. Это только начало, и им еще многое предстоит узнать. В дальнейшем усовершенствование этого метода обнаружения может привести к улучшению методов предотвращения болезней, поскольку сейчас врачи могут только устранять симптомы, не имея возможности вылечить многие заболевания на самых ранних стадиях.

Для пациентов, страдающих от затяжного COVID-19, это исследование является своеобразным маяком надежды, не только подтверждая реальность их положения, но и открывая путь к новым способам лечения и восстановления после таких серьезных и коварных заболеваний.

Ранее Фокус писал о том, грозит ли новый штамм коронавируса Пирола очередной пандемией. Пандемия Covid-19 завершилась уже давно, но мутирующий вновь и вновь вирус до сих пор не ослабляет свое присутствие, в очередной раз явив на свет потенциально опасный вариант.

Также Фокус писал о том, что постковидный синдром может вовсе не быть связан с коронавирусом. Исследователи говорят, что "долгий" ковид может быть вызван совсем другим вирусом.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.