Знадобився код: пара знайшла і відкрила таємничу коробку в лісі (відео)

Мандрівниця на ім'я Бекс та її партнер натрапили на схованку, досліджуючи лісовий масив. Їм вдалося розгадати шифр і відкрити коробку, вміст якої їх приємно здивував.

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Блогерка на ім'я Бекс та її партнер залишилися шоковані після того, як розгадали підказки й відкрили велику запечатану коробку в лісовому масиві в Ліхтенштейні. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Бекс (@northernblondeabroad), яка ділиться своїми пригодами й подорожами світом у TikTok, натрапила на знахідку, займаючись геокешингом — популярним хобі, що передбачає використання GPS-пристроїв для пошуку контейнерів у певних координатах по всьому світу.

"Я у нестямі від щастя. Ми щойно знайшли найкращу схованку, яку коли-небудь бачили. Це так здорово", — сказала Бекс у своєму відео.

У ролику показано момент, коли вона та її партнер виявили запечатаний контейнер.

"Щоб потрапити всередину, потрібно дізнатися код, який ми, зрозуміло, не збираємося розкривати. Ми знайшли святилище Гаррі Поттера, доповнене копією Книги монстрів. Також там була приголомшлива експозиція Harry Potter Lego, включно з набором Гоґвортса. О боже, я можу розплакатися", — зізналася Бекс.

Блогерка була переповнена емоціями.

"Боже мій. Подивіться на це. Ось це так", — додала вона.

Потім Бекс розкрила вміст Книги монстрів, виявивши в ній "Logbuch" (журнал німецькою мовою).

Раніше Фокус повідомляв, що викинуте на пляж послання в пляшці допомогло розгадати таємницю. Лист, можливо, був написаний Джоном Дарвіном, заарештованим за шахрайство та інсценування власної смерті. Нова знахідка надала поліції додаткові докази.

Також стало відомо, що дідусь через 70 років спустошив скарбничку. Літній чоловік довгі роки збирав дрібні гроші у великій скляній банці. Нещодавно він дозволив своїм родичам підрахувати її вміст.