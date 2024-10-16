Понадобился код: пара нашла и открыла таинственную коробку в лесу (видео)

Путешественница по имени Бекс и ее партнер наткнулись на тайник, исследуя лесной массив. Им удалось разгадать шифр и открыть коробку, содержимое которой их приятно удивило.

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Блогерша по имени Бекс и ее партнер остались в шоке после того, как разгадали подсказки и открыли большую запечатанную коробку в лесном массиве в Лихтенштейне. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Бекс (@northernblondeabroad), которая делится своими приключениями и путешествиями по миру в TikTok, наткнулась на находку, занимаясь геокешингом — популярным хобби, которое предполагает использование GPS-устройств для поиска контейнеров в определенных координатах по всему миру.

"Я вне себя от счастья. Мы только что нашли самый лучший тайник, который когда-либо видели. Это так здорово", — сказала Бекс в своем видео.

В ролике показан момент, когда она и ее партнер обнаружили запечатанный контейнер.

"Чтобы попасть внутрь, нужно узнать код, который мы, разумеется, не собираемся раскрывать. Мы нашли святилище Гарри Поттера, дополненное копией Книги монстров. Также там была потрясающая экспозиция Harry Potter Lego, включая набор Хогвартса. О боже, я могу расплакаться", — призналась Бекс.

Блогерша была переполнена эмоциями.

"Боже мой. Посмотрите на это. Вот это да", — добавила она.

Затем Бекс раскрыла содержимое Книги монстров, обнаружив в ней "Logbuch" (журнал на немецком языке).

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