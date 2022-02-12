"Ночные танцы с гигантами": объявлены победители конкурса "Подводный фотограф 2022" (фото)

Лучшей фотографией года судьи признали кадр, на котором запечатлены сразу пять китовых акул — Жак Ив Кусто за всю жизнь видел только трех.

Организаторы ежегодного конкурса "Подводный фотограф 2022 года" определили лауреатов. Результаты и победные работы опубликовали на официальном сайте.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как пишет BBC, в 2022 году в конкурсе приняли участие 4200 фотографов из 71 страны. Победителем стал Рафаэль Фернандес Кабальеро из Испании, который представил фотографию под названием "Танцы с гигантами в ночи", на которой пять китовых акул ночью едят планктон возле подсвеченной лодки на Мальдивах.

[ + – ] "Танцы с гигантами в ночи" Рафаэля Фернандеса Кабальеро Фото: Underwater Photographer of the Year 2022

"Это действительно особенный кадр. Потому что, я думаю, в момент съемки мог быть один из самых особенных опытов, которые я когда-либо переживал. Мы были на Мальдивских островах, и в ту ночь мы были окружены одиннадцатью китовыми акулами одновременно. Как вы знаете, акулы являются вымирающими видами, и испытывать моменты, подобные этому, к несчастью, можно очень редко. Что очень важно, мы действительно сделали что-то и привлекли внимание с целью защитить этих важных животных и, в конечном итоге, спасти будущее наших океанов", — поделился фотограф в видеоролике, опубликованном на YouTube.

Судья конкурса Алекс Мастард подчеркнул, что известный исследователь океана Жак Ив Кусто за всю свою жизнь видел только трех китовых акул, поэтому фотография пятерых вместе является уникальной. Ночная темнота стала для Рафаэля Фернандеса Кабальеро одновременно и вызовом, и фотографическим инструментом.

"Британским подводным фотографом 2022 года" (второе место) признали Мэтти Смита с его фотографией "Большой белый 3,5м объект с любопытством приближается к моему объективу". Как можно догадаться из названия, на нем запечатлена большая белая акула. Мэтти Смит рассказал, что после нескольких неудачных попыток сфотографировать животное, собственноручно собрал длинный углеродный шест с дистанционным спусковым крючком, к которому прикрепил бокс с камерой и 12-дюймовым куполом-поплавком для раздельной съемки.

[ + – ] Большой белый 3,5м объект с любопытством приближается к моему объективу Фото: Underwater Photographer of the Year 2022

"Удивительно, но акулы мгновенно привлекались к камере без дополнительной приманки, на самом деле это была битва, чтобы помешать им кусать порт купола! У нас было удивительно спокойное море и приятное вечернее боковое освещение для этого естественно освещенного изображения", — поделился лауреат.

Восходящей звездой конкурса "Подводный фотограф 2022 года" назвали испанца Куико Абадала с его снимком "Супернова в раю". На нем изображена девушка, которая застыла в воде в позе эмбриона между дном и звездным ночным небом. Куико Абдал использовал стробоскопы для освещения подводной сцены и добился обратного рассеяния, воссоздающего пространство в новом свете.

[ + – ] Супернова в раю Фото: Underwater Photographer of the Year 2022

Номинацию "Самый многообещающий британский подводный фотограф 2022 года" с фотографией "Бриллианты и ржавчина" выиграл Пол Петтитт. Ему удалось запечатлеть морской крыжовник — животное типа гребневик, обладающее полупрозрачным телом с ножками-ресничками, на фоне ржавчины и водорослей металлической балки.

[ + – ] "Бриллианты и ржавчина" Пола Петтитта Фото: Underwater Photographer of the Year 2022

Премия "Мой задний двор 2022" досталась Пекке Туури из Финляндии, представившего работу "Все, что вам нужно, это любовь". Фотограф сделал снимок трех жаб во время нереста в пруду, который находится в 20 минутах езды от его дома. Пекке Туури отметил, что четыре дня плавал в холодной воде, пока животные не привыкли к нему. Судья Тобиас Фридрих похвалил участника за идею, а также за отлично подобранный свет и композицию.

[ + – ] "Все, что вам нужно, это любовь" Пекке Туури Фото: Underwater Photographer of the Year 2022

Лучшим морским фотографом года 2022 года по версии Фонда "Спасите наши моря" стал Тиен Нгуен Нгок из Вьетнама со снимком под названием "Сезон ловли анчоусов". Ему удалось запечатлеть с воздуха оживленную рыбалку у побережья Хон Йен во вьетнамской провинции Фуйен, как напоминание влиянии человека на природу. Анчоусы используются для создания традиционного рыбного соуса, из-за чего страдают популяции морских хищников, таких как тунцы и киты. Согласно исследованию Института исследований морепродуктов, запасы и уловы анчоусов в водах Вьетнама за последние 10 лет сократились на 20-30%.

[ + – ] Ловля анчоусов во Вьетнаме Фото: Underwater Photographer of the Year 2022

"Яркое визуальное напоминание о том, что человек приходит и контролирует окружающую среду, и о его разрушительном влиянии на природный баланс", — прокомментировал работу судья конкурса Питер Роулендс.

Ранее в Индии фотограф заметил в парке вымирающий вид "черных" тигров. 23-летний студент Сатья Свагат запечатлел двух редких животных во время прогулки.