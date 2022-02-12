"Нічні танці з гігантами": оголошені переможці конкурсу "Підводний фотограф 2022" (фото)

Найкращою фотографією року судді визнали кадр, на якому зображено одразу п'ять китових акул — Жак Ів Кусто за все життя бачив лише трьох.

Організатори щорічного конкурсу "Підводний фотограф 2022 року" визначили лауреатів. Результати та переможні роботи опублікували на офіційному сайті.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Як пише BBC, у 2022 році в конкурсі взяли участь 4200 фотографів із 71 країни. Переможцем став Рафаель Фернандес Кабальєро з Іспанії, який представив фотографію під назвою "Танці з гігантами вночі", на якій п'ять китових акул вночі їдять планктон біля підсвіченого човна на Мальдівах.

[ + – ] "Танці з гігантами вночі" Рафаеля Фернандеса Кабальєро Фото: Underwater Photographer of the Year 2022

"Це справді особливий кадр. Тому що, я думаю, в момент зйомки міг бути один із найособливіших досвідів, які я колись переживав. Ми були на Мальдівських островах, і тієї ночі ми були оточені одинадцятьма китовими акулами одночасно. Як ви знаєте, акули є вимираючими видами, і випробовувати моменти, подібні до цього, на нещастя, можна дуже рідко… Що дуже важливо, ми дійсно зробили щось і привернули увагу з метою захистити цих важливих тварин і, зрештою, врятувати майбутнє наших океанів", — поділився фотограф у відеоролику, опублікованому на YouTube.

Суддя конкурсу Алекс Мастард наголосив, що відомий дослідник океану Жак Ів Кусто за все своє життя бачив лише трьох китових акул, тому фотографія п'ятьох разом є унікальною. Нічна темрява стала для Рафаеля Фернандеса Кабальєро одночасно викликом і фотографічним інструментом.

"Британським підводним фотографом 2022 року" (друге місце) визнали Метті Сміта з його фотографією "Великий білий 3,5 м об'єкт з цікавістю наближається до мого об'єктиву". Як можна здогадатися з назви, на ньому зображена велика біла акула. Метті Сміт розповів, що після кількох невдалих спроб сфотографувати тварину, власноруч зібрав довгу вуглецеву жердину з дистанційним спусковим гачком, до якої прикріпив бокс із камерою та 12-дюймовим куполом-поплавцем для роздільної зйомки.

[ + – ] Великий білий 3,5м об'єкт з цікавістю наближається до мого об'єктиву Фото: Underwater Photographer of the Year 2022

"Дивно, але акули миттєво рухалися до камери без додаткової приманки, насправді це була битва, щоб завадити їм кусати порт купола! У нас було напрочуд спокійне море і приємне вечірнє бічне освітлення для цього природно освітленого зображення", — поділився лауреат.

Висхідною зіркою конкурсу "Підводний фотограф 2022" назвали іспанця Куіко Абадала з його знімком "Супернова в раю". На ньому зображено дівчину, яка застигла у воді в позі ембріона між дном і зоряним нічним небом. Куїко Абдал використав стробоскопи для освітлення підводної сцени і домігся зворотного розсіювання, що відтворює простір у новому світлі.

[ + – ] Супернова в раю Фото: Underwater Photographer of the Year 2022

Номінацію "Найперспективніший британський підводний фотограф 2022 року" з фотографією "Діаманти та іржа" виграв Пол Петтітт. Йому вдалося відобразити морський аґрус — тварину типу гребінець, що має напівпрозоре тіло з ніжками-віями, на тлі іржі та водоростей на металевій балці.

[ + – ] "Діаманти та іржа" Пола Петтітта Фото: Underwater Photographer of the Year 2022

Премія "Мій задній двір 2022" дісталася Пекке Туурі з Фінляндії, який представив роботу "Все, що вам потрібно, це кохання". Фотограф зробив знімок трьох жаб під час нересту у ставку, який знаходиться за 20 хвилин їзди від його будинку. Пекке Туурі зазначив, що чотири дні плавав у холодній воді, доки тварини не звикли до нього. Суддя Тобіас Фрідріх похвалив учасника за ідею, а також за добре підібране світло та композицію.

[ + – ] "Все, що вам потрібно, це кохання" Пекке Туурі Фото: Underwater Photographer of the Year 2022

Найкращим морським фотографом року 2022 року за версією Фонду "Врятуйте наші моря" став Тієн Нгуєн Нгок із В'єтнаму зі знімком під назвою "Сезон лову анчоусів". Йому вдалося відобразити з повітря жваву риболовлю біля узбережжя Хон Йен у в'єтнамській провінції Фуйєн, як нагадування про вплив людини на природу. Анчоуси використовуються для створення традиційного рибного соусу, через що страждають популяції морських хижаків, таких як тунці та кити. Згідно з дослідженням Інституту досліджень морепродуктів, запаси та улови анчоусів у водах В'єтнаму за останні 10 років скоротилися на 20-30%.

[ + – ] Ловля анчоусів у В'єтнамі Фото: Underwater Photographer of the Year 2022

"Яскраве візуальне нагадування про те, що людина приходить і контролює навколишнє середовище, і про її руйнівний вплив на природний баланс", — прокоментував роботу суддя конкурсу Пітер Роулендс.

Раніше в Індії фотограф помітив у парку вид "чорних" тигрів. 23-річний студент Сатья Свагат відобразив двох рідкісних тварин під час прогулянки.