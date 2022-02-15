Такого не может быть: открытие нового типа звезд поставило ученых в тупик

Исследователи говорят, что современные модели звездной эволюции не могут объяснить появление недавно открытых звезд.

Астрономы из Тюбингенского университета, Германия, открыли абсолютно новый тип звезд, которые вероятно образовались в результате редкого события слияния белых карликов, которые давно умерли. На их поверхности ученые зафиксировали необычайно высокое количество углерода и кислорода, которые являются побочным продуктом ядерного синтеза гелия в ядре звезд. Но наличие этих элементов должно свидетельствовать о том, что синтез прекратился. Поэтому астрономы считают это открытие невероятно удивительным и беспрецедентным, сообщает Daily Mail.

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Немецкие ученые с помощью Большого бинокулярного телескопа в штате Аризона, США, обнаружили две звезды со схожими характеристиками, которые представляют абсолютно новый тип звездной эволюции. Звезды под названием PG1654+322 и PG1528+025 находятся в Млечном Пути на расстоянии от 10 до 25 тысяч световых лет от Земли.

Особенные звезды

"Поверхность обычных звезд состоит из водорода и гелия, а эти звезды покрыты необычайно высоким количеством углерода и кислорода, которые являются побочным продуктом ядерного синтеза гелия в ядре звезды. Но если такое количество этих элементов и встречается у звезд, то это говорит о том, что ядерный синтез завершен. Но в ядрах этих звезд продолжают происходить ядерные реакции. Это очень необычно", — говорит Клаус Вернер из Тюбингенского университета.

Эти звезды меняют представление о звездной эволюции

"Обычно звезды с таким химическим составом находятся на завершающей стадии превращения в белые карлики. То есть они скоро должны умереть, но эти звезды продолжают свой жизненный цикл. Новые звезды, которых мы обнаружили переворачивают с ног на голову все наше понимание звездной эволюции", — говорит Вернер.

[ + – ] Белый карлик - последний этап эволюции большинства звезд Фото: Daily Mail

Возможное объяснение появления странных звезд

Ученые из Университета Ла-Платы в Аргентине предложили свое объяснение появлению таких звезд.

"Мы считаем, что звезды, которых открыли наши коллеги из Германии, появились в результате слияния двух белых карликов", — говорит Миллер Бертолами из Университета Ла-Платы.

По словам ученых, слияние белых карликов, плотных остатков мертвых звезд может произойти в двойных системах, где звезды находятся очень близко друг к другу. Но обычно это не приводит к появлению звезд, богатых углеродом и кислородом.

"Мы предполагаем, что остатки одного белого карлика, богатого углеродом и кислородом покрыли остатки другого белого карлика, у которого был еще большой запас гелия. И так появились эти звезды", — говорит Бертолами.

[ + – ] Большой бинокулярный телескоп Фото: Daily Mail

Пока это теория и нужны новые данные

Но немецкие ученые говорят, что современные модели звездной эволюции не могут объяснить появление недавно открытых звезд, поэтому это только теория. Необходимо провести новые исследования, чтобы проверить возможность появления именно такого события.

Также ученые попытаются понять, что же не самом деле происходит на поздних этапах эволюции в двойных звездных системах. Поэтому пока происхождение звезд PG1654+322 и PG1528+025 остается загадкой.

Напоминаем, что астрономы увидели, как зомби-звезда питается мертвой планетой. В результате исследования астрономы выяснили, что белый карлик может поглощать остатки планеты, которая находилась рядом.