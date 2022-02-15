Такого не може бути: відкриття нового типу зірок поставило вчених у глухий кут

Дослідники кажуть, що сучасні моделі зіркової еволюції що неспроможні пояснити появу недавно відкритих зірок.

Астрономи з Тюбінгенського університету, Німеччина, відкрили абсолютно новий тип зірок, які, ймовірно, утворилися в результаті рідкісної події злиття білих карликів, які давно померли. На їхній поверхні вчені зафіксували надзвичайно високу кількість вуглецю та кисню, які є побічним продуктом ядерного синтезу гелію в ядрі зірок. Але наявність цих елементів має свідчити про те, що синтез припинився. Тому астрономи вважають це відкриття неймовірно дивним і безпрецедентним, повідомляє Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Німецькі вчені за допомогою Великого бінокулярного телескопа в штаті Арізона, США виявили дві зірки зі схожими характеристиками, які представляють абсолютно новий тип зіркової еволюції. Зірки під назвою PG1654+322 і PG1528+025 розташовані в Чумацькому Шляху на відстані від 10 до 25 тисяч світлових років від Землі.

Особливі зірки

"Поверхня звичайних зірок складається з водню та гелію, а ці зірки покриті надзвичайно високою кількістю вуглецю та кисню, які є побічним продуктом ядерного синтезу гелію в ядрі зірки. Але якщо така кількість цих елементів і зустрічається в зірок, то це говорить про те, що ядерний синтез завершено. Але в ядрах цих зірок продовжують відбуватися ядерні реакції. Це дуже незвичайно", — каже Клаус Вернер із Тюбінгенського університету.

Ці зірки змінюють уявлення про зіркову еволюцію

"Зазвичай зірки з таким хімічним складом перебувають на завершальній стадії перетворення на білих карликів. Тобто вони скоро мають померти, але ці зірки продовжують свій життєвий цикл. Нові зірки, яких ми виявили, перевертають із ніг на голову все наше розуміння зіркової еволюції", — каже Вернер.

[ + – ] Білий карлик – останній етап еволюції більшості зірок Фото: Daily Mail

Можливе пояснення появи дивних зірок

Учені з Університету Ла-Плати в Аргентині запропонували пояснення появи таких зірок.

"Ми вважаємо, що зірки, яких відкрили наші колеги з Німеччини, з'явилися в результаті злиття двох білих карликів", — каже Міллер Бертоламі з Університету Ла-Плати.

За словами вчених, злиття білих карликів, щільних залишків мертвих зірок, може статися в подвійних системах, де зірки розташовані дуже близько одна до одної. Але зазвичай це призводить до появи зірок, багатих на вуглець і кисень.

"Ми припускаємо, що залишки одного білого карлика, багатого на вуглець і кисень, покрили залишки іншого білого карлика, який мав ще великий запас гелію. І так з'явилися ці зірки", — говорить Бертоламі.

[ + – ] Великий бінокулярний телескоп Фото: Daily Mail

Поки що це теорія, і потрібні нові дані

Але німецькі вчені кажуть, що сучасні моделі зіркової еволюції поки що неспроможні пояснити поява недавно відкритих зірок, тож це лише теорія. Потрібно провести нові дослідження, щоб перевірити можливість появи саме такої події.

Також учені спробують зрозуміти, що ж насправді відбувається на пізніх етапах еволюції в подвійних зоряних системах. Тому поки що походження зірок PG1654+322 і PG1528+025 залишається загадкою.

Нагадуємо, що астрономи побачили, як зомбі-зірка живиться мертвою планетою. У результаті дослідження астрономи з'ясували, що білий карлик може поглинати залишки планети, що була поруч.