Возникла еще в XVII веке. Телескоп NASA прислал снимок остатков взорвавшейся звезды (фото)

Диаметр Кассиопеи А составляет около 10 световых лет. Насыщенность ее пурпурного оттенка отражает интенсивность рентгеновского излучения, наблюдаемого телескопом IXPE.

NASA опубликовало первые снимки сверхновой Кассиопея А, сделанные с помощью обсерватории IXPE, пишет Gadgets 360.

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Телескоп IXPE, запущенный еще в декабре 2021 года, прислал фотографию, которая не только сильно выделяется, но и демонстрирует красоту нашей Солнечной системы.

На снимке изображена сверхновая Кассиопея А, предстающая в виде облака, образованного ускоренными космическими частицами, которое светится в рентгеновском излучении. На изображение также наложены данные рентгеновской обсерватории NASA Чандра, показанные синим цветом.

[ + – ] Распределение интенсивности рентгеновского излучения Кассиопеи А по данным телескопа IXPE

Что примечательно, Кассиопея А ранее изучалась другими телескопами. Но IXPE оснащен приборами, которые позволят ученым исследовать объект по-новому. С помощью рентгеновской миссии NASA получат более детальную информацию о некоторых из самых экстремальных событий в космосе, таких как взрывы сверхновых и космические столкновения.

Кассиопея А и цель миссии

Диаметр Кассиопеи А составляет около 10 световых лет. Насыщенность ее пурпурного оттенка отражает интенсивность рентгеновского излучения, наблюдаемого IXPE. Цвета, варьирующиеся от холодного фиолетового, синего, красного до белого, соответствуют возрастающей яркости рентгеновских лучей.

Приборы IXPE также измеряют другие параметры, связанные с рентгеновскими лучами: энергию, время прибытия и положение источников на небе. На данный момент астрономы работают с ними, чтобы создать первую в истории карту поляризации рентгеновского излучения объекта.

[ + – ] Космическая обсерватория IXPE

Данные, которые IXPE собирает о Кассиопее А, позволят ученым увидеть, как со временем меняется остаток сверхновой.

Изображение, полученное Чандрой, показало, что в центре остатка сверхновой находится компактный объект — вероятно, черная дыра или нейтронная звезда. Эти объекты, наряду с облаками яркого газа и пыли, являются остатками массивной звезды, срок службы которой подошел к концу. Кассиопеи А взорвалась более 14 000 лет назад, но свет достиг Земли только около 325 лет назад, остаток сверхновой находится на расстоянии 11 090 световых лет.

Напомним, что в ходе другого исследования, проведенного в январе этого года ученые узнали новые данные о звездах Вольфа-Райе. Как оказалось, звезды Вольфа-Райе могут стать сверхновыми, хотя ранее эксперты считали, что они тихо умирают, превращаюсь в черную дыру.