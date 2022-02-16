Виникла ще в XVII столітті. Телескоп NASA надіслав знімок залишків зірки, що вибухнула (фото)

Діаметр Кассіопеї А становить приблизно 10 світлових років. Насиченість її пурпурного відтінку відбиває інтенсивність рентгенівського випромінювання, яке спостерігається телескопом IXPE.

NASA опублікувало перші знімки наднової Кассіопея А, зроблені за допомогою обсерваторії IXPE, пише Gadgets 360.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Телескоп IXPE, запущений ще в грудні 2021 року, надіслав фото, яке не лише сильно виділяється, а й демонструє красу нашої Сонячної системи.

На знімку зображена наднова Кассіопея А, що постає у вигляді хмари, утвореної прискореними космічними частинками, що світиться в рентгенівському випромінюванні. На зображення накладені дані рентгенівської обсерваторії NASA Чандра, показані синім кольором.

[ + – ] Розподіл інтенсивності рентгенівського випромінювання Кассіопеї А за даними телескопа IXPE

Що цікаво, Кассіопея А раніше вивчалася іншими телескопами. Але IXPE обладнаний приладами, які дозволять вченим досліджувати об'єкт по-новому. За допомогою рентгенівської місії NASA отримають більш детальну інформацію про деякі з найекстремальніших подій у космосі, такі як вибухи наднових і космічні зіткнення.

Кассіопея А та мета місії

Діаметр Кассіопеї А становить приблизно 10 світлових років. Насиченість її пурпурного відтінку відбиває інтенсивність рентгенівського випромінювання, що спостерігається IXPE. Кольори, що варіюються від холодного фіолетового, синього, червоного до білого, відповідають яскравості рентгенівських променів.

Прилади IXPE також вимірюють інші параметри, пов'язані з рентгенівськими променями: енергію, час прибуття і стан джерел на небі. Наразі астрономи працюють з ними, щоб створити першу в історії карту поляризації рентгенівського випромінювання об'єкта.

[ + – ] Космічна обсерваторія IXPE

Дані, які IXPE збирає про Кассіопея А, дозволять ученим побачити, як згодом змінюється залишок наднової.

Зображення, отримане Чандрою, показало, що в центрі залишку наднової знаходиться компактний об'єкт — ймовірно, чорна діра або нейтронна зірка. Ці об'єкти, разом із хмарами яскравого газу та пилу, є залишками масивної зірки, термін служби якої закінчився. Кассіопея А вибухнула понад 14 000 років тому, але світло досягло Землі лише приблизно 325 років тому, залишок наднової знаходиться на відстані 11 090 світлових років.

Нагадаємо, що в процесі іншого дослідження, проведеного в січні цього року, вчені дізналися нові дані про зірок Вольфа-Райє. Як з'ясувалося, зірки Вольфа-Райє можуть стати надновими, хоча раніше експерти вважали, що вони тихо вмирають, перетворююсь на чорну діру.